Bianca Guaccero pronta per un secondo figlio: confessioni inedite e private

Bianca Guaccero inedita: pronta per un secondo figlio. Confessioni private della conduttrice di Detto Fatto

Bianca Guaccero inedita e ‘privata’. La conduttrice di Detto Fatto, da poco tornata in sella al programma di Rai Due, si è confidata al magazine Oggi, parlando della sua voglia di maternità. Bianca, senza troppo girarci attorno, ha affermato che farebbe subito un secondo figlio (è già mamma di Alice, 5 anni, avuta dalla precedente relazione con Dario Acocella). Peccato però che manchi la “materia prima”. Così, continua ad aspettare il ‘principe azzurro’. Nel frattempo è tutta per la figlia, alla quale ha fatto ‘digerire’ la quarantena con un gioco fantasioso e stimolante.

Bianca e il principe azzurro che non arriva: “Ci contavo in questi mesi, ma poi è arrivata la pandemia”

“Il prossimo dev’essere il mese della rinascita, della ricostruzione: dobbiamo riprogrammarci alla normalità”, dichiara la Guaccero a Oggi. La quarantena? Come è andata con la figlia? “Ho trasformato il lockdown in un gioco a punti, con gran premio finale: una gita a Disneyland Paris. A mia figlia ho detto che siamo in gara contro un nemico invisibile, il virus, e che vince chi riesce a stare più a lungo in casa”. Si passa al capitolo sentimentale: “Ci contavo su questi mesi: stava arrivando la primavera, sentivo aria di rinascita, di conquiste… E cosa ti va a capitare? La pandemia!”.

Guaccero: “Sono sempre stata con uomini scuri, mediterranei. E se alla fine sbuca un bel biondo, con gli occhi blu?”

Se potesse, Bianca si tufferebbe fin da subito in una nuova maternità: “Subito lo farei, un bambino! Purtroppo manca la materia prima”. “L’altra notte – conclude-, in una parentesi di serenità, ho pensato: io sono sempre stata con uomini scuri, mediterranei. E se alla fine di questa tragedia, sbuca un bel biondo, con gli occhi blu? Ha presente il principe azzurro?”.