Bianca Guaccero ricorda il Festival di Sanremo 2008 e parla della presunta rivalità con Andrea Osvart

Bianca Guaccero è tornata a parlare di una delle esperienze più importanti della sua carriera: il Festival di Sanremo 2008. Quello dove la pugliese ha messo in mostra le sue qualità di artista completa accanto a Pippo Baudo e all’attrice ungherese Andrea Osvart. Nel tempo si è parlato più di una volta di una rivalità e alcuni attriti dietro le quinte tra le due e nella puntata di Detto Fatto di venerdì 8 novembre Jonathan Kashanian ha chiesto spiegazioni alla Guaccero. Bianca e Andrea hanno davvero avuto problemi dietro le quinte dell’Ariston? La risposta della conduttrice Rai è stata davvero esemplare, tanto da ricevere un’ovazione da parte del pubblico in studio.

Bianca Guaccero e le nuove dichiarazioni su Andrea Osvart

“Non amo le guerre. Non mi va di fare guerre inutili che non mi appartengono e che mi fanno perdere tempo. Non ho tempo per queste cose, ieri come oggi”, ha dichiarato diplomaticamente Bianca Guaccero a Detto Fatto. Una replica che è piaciuta molto a Jonathan Kashanian, da quest’anno nel cast fisso del factual show di Rai Due in qualità di esperto di gossip. Così facendo la Guaccero ha messo a tacere le malelingue e ha chiarito che a lei interessa fare bene il suo lavoro, in barba alle critiche e ai conflitti inutili. Una risposta che sembra valida pure per la recente querelle con Giovanni Ciacci. L’ex volto di Detto Fatto, oggi protagonista su Tv8, non ha speso belle parole per l’ex collega ma Bianca ha preferito fino ad oggi non replicare a tali affermazioni.

Cosa aveva detto Andrea Osvart su Bianca Guaccero

Al contrario di Bianca Guaccero, pochi mesi dopo la fine del Festival di Sanremo 2008 Andrea Osvart si era lasciata andare a qualche lamentela. “Mi sono sentita penalizzata dal confronto con la Guaccero. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me. Anche se ho avuto un gran sostegno dai miei fan e da quelli che hanno visto i miei film, ho avvertito una certa preferenza per Bianca”, aveva dichiarato la Osvart.