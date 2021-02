Bianca Guaccero, risposta elegante a Caterina Balivo: “Questa sono io”

La conduttrice di Rai 2 replica all’ex padrona di casa del factual show in merito alle sue dichiarazioni di non vedere più la trasmissione

Da tre anni consecutivi Bianca Guaccero è al timone di Detto Fatto. Tanti gli imprevisti che la conduttrice, subentrata a Caterina Balivo, ha dovuto affrontare tra cambi di orario, di cast e problemi relativi alla pandemia da Coronaviurs. Di recente, l’ex padrona di casa del factual show di Rai 2 e attuale giurata de Il Cantante Mascherato ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi in cui ha affermato di non aver più visto Detto Fatto dopo aver lasciato la conduzione. C’è rivalità tra i due volti Rai? In una lunga chiacchierata a Blogo, Bianca ha spiegato di parlare di quello che conosce e di guardare a quello che fa:

“Sono molto concentrata su di me, sono sempre stata amica delle altre donne, sempre disponibile e sorridente. Grata nei confronti di chi c’è stata prima di me. Questa sono io”

La presentatrice, quindi, ha replicato a Caterina in maniera elegante. Non si è sbilanciata sulla prossima edizione di Detto Fatto ed è ritornata a commentare le polemiche scoppiate a causa di un tutorial definito sessista. A causa di questo la trasmissione è stata sospesa per diversi giorni in seguito all’intervento della Rai che ha aperto una istruttoria.

Il fatto è andato in onda lo scorso novembre quando Emily Angelillo ha cercato di insegnare alle donne come fare la spesa con un abbigliamento succinto e tacchi alti. Una scena che ha sollevato un polverone, scatenando diverse reazioni politiche. Di questo la Guaccero si è scusata pubblicamente, definendolo un siparietto triste, e ha dichiarato nell’intervista di aver letto alcune critiche non costruttive:

“A quarant’anni sono sufficientemente grande per capire la differenza tra la critica costruttiva e la critica negativa. All’epoca feci un post su Instagram con una immagine nera perché erano importanti le parole, non le immagini”

Bianca ha quindi sostenuto che non ha mai offeso nessuno, che è sempre stata dalla parte delle donne e che non ha mai offerto di sé una immagine legata solo all’aspetto estetico. Anzi si è impegnata a fare il contrario da ciò che le fu detto in quell’occasione. Questo le è dispiaciuto molto. Per questo ha sottolineato che ha sempre provato a trasmettere, in relazione al suo vissuto, una tridimensionalità come donna che lavora, si impegna e si mette in discussione.

Inoltre ha fatto sapere di aver ricevuto le difese di alcune sue colleghe. La cosa più gratificante, ha concluso, è stata quella di aver ricevuto attestati di stima e affetto da diverse persone che le hanno riconosciuto buona fede.