Bianca Guaccero ricorda Tale e Quale show: ci furono liti? Ecco la verità

Bianca Guaccero ricorda l’esperienza a Tale e Quale Show

Era il 2015 e Bianca Guaccero intraprendeva una nuova avventura. L’attrice, ora conduttrice di Detto Fatto, approdava a Tale e Quale Show, il varietà di Rai Uno condotto da Carlo Conti. E le sue imitazioni furono meravigliose. Lei fu sicuramente tra i più bravi. Tra i tanti volti interpretati, Bianca vestì i panni di Michael Jackson, Dalida, Noemi, Mia Martini ed Arisa sfoderando un’abilità canora che spiazzò davvero tutti. Ottima attrice e anche cantante e questo lo sta dimostrando anche in questi giorni, grazie allo spettacolo Una Storia da Cantare, un programma diviso in 3 appuntamenti dedicato a tre grandi voci della musica italiana: Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. E Bianca canta, illumina il palco con la sua voce, ed emoziona tutti gli spettatori.

Bianca Guaccero, saluta Arisa e ricorda il clima sereno del programma

Oggi a Detto Fatto, durante l’ormai nota Super Classifica Jon, la conduttrice pugliese ha ricordato proprio la sua esperienza a Tale e Quale Show. In particolare, la Guaccero ha rivolto un saluto ad Arisa ed ha mostrato al pubblico il momento in cui la imitò, nel varietà, interpretando la celebre e dolcissima canzone ‘La Notte‘. C’è da dire che la sua voce era davvero simile a quella della cantante potentina. Dato che oggi a Detto Fatto si è parlato di liti in tv, Jonathan ha chiesto a Bianca se, per caso, ci fosse stato un qualche battibecco dietro le quinte o tra la giuria di Tale e Quale. La risposta della Guaccero è stata negativa: “No, non ci sono stati battibecchi. Tutto quello che è accaduto, è accaduto davanti alle telecamere. Il momento un po’ ostico, per me, era quello della votazione tra di noi”. Tutto qua, l’aria del programma è dunque sempre serena, proprio come appare nei nostri schermi.

Bianca Guaccero e Carla Gozzi: il discorso sulla violenza di genere

Oltre ad essere una grande professionista, Bianca Guaccero è una donna dotata di una grande sensibilità. Il 25 novembre, ha colpito molto il pubblico il discorso riguardante violenza sulle le donne che ha fatto insieme a Carla Gozzi. È stato un momento molto commovente e di grande riflessione. Che dire? Chapeau!