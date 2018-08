Bianca Guaccero zittisce tutti e svela in che rapporti è con Caterina Balivo

Detto Fatto: in che rapporti sono Bianca Guaccero e Caterina Balivo

Quando una conduttrice sostituisce un’altra in un programma famoso scattano subito i paragoni e le voci di rivalità. Non è il caso di Bianca Guaccero e Caterina Balivo, rispettivamente nuova ed ex conduttrice di Detto Fatto. L’attrice pugliese ha seccamente smentito tutte le malelingue che negli ultimi giorni hanno parlato di una presunta rivalità con la collega di Aversa. Su Instagram l’attrice di Capri e tante altre fiction di successo ci ha tenuto a ribadire che con la Balivo ha mantenuto un rapporto di stima e cordialità. Nel lungo post pubblicato sui social network la Guaccero – che ha già stretto un forte legame con Giovanni Ciacci – ha chiarito di provare una grande ammirazione per Caterina, che è riuscita a rendere il programma di Rai Due una realtà importante, vincente.

Le parole di Bianca Guaccero su Caterina Balivo

“Per quanto in molti cerchino una rivalità a tutti i costi, con l’intento di scatenare una sorta di appetibile bagarre mediatica tra me e Caterina…ribadisco e sottoscrivo che non ho e non potrei avere assolutamente nulla contro una professionista come lei. Che stimo professionalmente e umanamente. Probabilmente la stampa cerca titoli sensazionalistici per attirare il pubblico. Oppure gioca con le parole creando (con astuzia) sottili ambiguità nei significati. Ma, da parte mia, c’è e resta grande considerazione verso chi ha creduto in un sogno, rendendola una realtà importante”, ha scritto Bianca Guaccero su Instagram. “Prendo in consegna un’eredità notevole, un onere e onore verso il quale mi impegnerò con tutta l’anima”, ha concluso la nuova conduttrice di Detto Fatto.

Quando inizia la nuova edizione di Detto Fatto

Detto Fatto con Bianca Guaccero inizia lunedì 10 settembre su Rai Due. Nello stesso giorno e alla stessa ora debutta su Rai Uno Caterina Balivo con il nuovo programma Vieni da me.