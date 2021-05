Bianca Guaccero, post al miele per l’ex storico Ventola: il gossip impazza

L’effetto nostalgia è servito, by Bianca Guaccero: la conduttrice di Detto Fatto, nelle scorse ore, ha dedicato una zuccherosa Stories Instagram a uno dei suoi noti e storici ex, vale a dire Nicola Ventola. L’ex calciatore, 43 anni, e l’attrice, 40, hanno vissuto una romanticissima love story tra il 1996 e il 2001, riempiendo pagine e pagine del gossip del Bel Paese. Poi le loro strade si sono divise. Entrambi si sono sposati: Bianca nel 2013 con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto una figlia nel novembre 2014 (il matrimonio si è concluso nel novembre 2017). Nicola con Kartika Luyet, modella svizzera dalla quale ha avuto un figlio di nome Kelian, nato il 22 settembre 2003 (a oggi si mormora che il matrimonio sia finito, anche se non c’è stata alcuna conferma né smentita dai diretti interessati).

Al netto di tutto questo, oggi 24 maggio Ventola festeggia i 43 anni. Ed è proprio per tale occasione che Bianca gli ha spedito un dolce post:

I due ex sono rimasti in più che buoni rapporti. In una intervista la Guaccero parlava in questi termini dell’ex calciatore: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. Lui è una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”.

Non solo: negli ultimi mesi qualcuno ha mormorato di un presunto riavvicinamento tra Bianca e Nicola, dando per scontato che il matrimonio di quest’ultimo sia giunto al capolinea (come sopra detto tutto tace su tal fronte. L’unica cosa che si sa è che da un paio d’anni Ventola e la moglie Kartika Luyet non si mostrano assieme pubblicamente. E per questo si crede che si sia consumato l’addio sentimentale).

Anche a Detto Fatto Jonathan Kashanian ha provato di recente a pungolare sul tema la conduttrice, che però si è smarcata dall’argomento, invitando l’opinionista ad “andare avanti”. Quel che è certo è che tra Bianca e Ventola i rapporti, almeno quelli amichevoli e affettivi, sono ottimi. Un ritorno di fiamma? Chissà, dopotutto nella vita vale sempre il detto ‘mai dire mai…’ Ne sa qualcosa Jennifer Lopez che dopo 17 anni ha ritrovato l’amore con Ben Affleck, suo promesso sposo nel 2003. All’epoca però qualcosa andò storto. Ma si sa che “certi amori fanno dei giri immensi e poi…”