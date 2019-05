Bianca Guaccero piange a Domenica In: l’ex marito, poi il ‘miracolo’

Bianca Guaccero in lacrime a Domenica In. La struggente intervista concessa a Mara Venier: la separazione dall’ex marito, poi l’arrivo del ‘miracolo’. “Ho fatto come Benjamin Button”

Bianca Guaccero plana nel salotto di Domenica In e concede un’intervista profonda, umana, a tratti struggente. Tanti gli argomenti toccati riguardanti l’attrice e conduttrice, che quest’anno è stata protagonista di Detto Fatto, programma di Rai Due ereditato da Caterina Balivo, che è emigrata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Particolarmente emotivi i momenti in cui Bianca ha parlato della sua esperienza a “Detto Fatto” e della fine del suo matrimonio con l’ex marito Dario Acocella, regista e padre di sua figlia Alice, nata nel novembre del 2014 (il matrimonio con Dario si è celebrato nel settembre del 2013 ed è finito nel novembre 2017).

“Ero troppo emotiva, ma tenevo tutto dentro. Non riuscivo a condividere le cose, avevo una visione troppo profonda”

Detto Fatto ha appena chiuso i battenti per questa stagione, ora quali sono i progetti di Bianca? “Amo la mia Puglia, vado un po’ in vacanza. Strano, mi sembra che lunedì debba tornare a lavorare per la trasmissione e invece…“, confida la Guaccero. Si passa all’argomento mamma: “Ho una figlia che ha 4 anni (Alice, ndr) e fa sentire amata la madre, è speciale”. Dunque, ecco il tasto dolente, l’adolescenza, periodo in cui l’attrice confessa di essersi chiusa troppo in se stessa: “Ero troppo emotiva, ma tenevo tutto dentro. Non riuscivo a condividere le cose, avevo una visione troppo profonda per una ragazza di 14 anni. Oggi sono cambiata. Ho fatto come Benjamin Button“.

“Quest’anno per me è stato una sorta di miracolo, la gente mi ha dato tanto amore”

In studio, arriva anche una lettera firmata dalla madre di Bianca, da cui emerge amore materno a profusione. La Guaccero si emoziona, scendono le lacrime. Lacrime che scendono anche quando si tocca l’argomento separazione dall’ex marito: “Non volevo piangere, ma… ho troppe emozioni che spesso non riesco a esprimere, se non sul palco… Ho avuto due anni difficili, delicati“. La Venier chiede: “Per la separazione?” “Sì, ho sofferto molto – spiega l’attrice -… C’era il senso di colpa per non avere una famiglia classica. Poi ho capito che l’unica cosa fondamentale per il figlio non è far mancare l’amore“. Bianca confida che oggi ha un buon rapporto con l’ex marito e che sta vivendo un periodo magnifico, pieno di amore, grazie anche al supporto del pubblico: “Quest’anno per me è stato una sorta di miracolo, la gente mi ha dato tanto amore (riferendosi al pubblico di detto Fatto, ndr)”.