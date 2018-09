Bianca Guaccero, basta paragoni con Caterina Balivo: “Io sono diversa”

Detto Fatto, Bianca Guaccero torna a parlare di Caterina Balivo: basta paragoni con la conduzione precedente

Da quando si è saputo che sarebbe stata Bianca Guaccero a prendere il posto di Caterina Balivo a Detto Fatto molti sono stati quelli che, soprattutto sul web, hanno cominciato a paragonare la nuova conduttrice del programma alla precedente. Prima del suo debutto in Rai, allora, il settimanale Chi ha pensato bene di intervistare la Guaccero, pubblicando, nell’ultimo numero in edicola, il pezzo su di lei concentrato. Giornali e siti di gossip, recentemente, hanno spesso giocato sulla presunta rivalità tra lei e la Balivo che, puntualmente, veniva smentita dalle dirette interessate. Di come gestirà la trasmissione lasciata “in eredità dalla Balivo”, allora, Bianca Guaccero ne ha parlato nella sua ultima intervista. Paragoni e confronti con Caterina Balivo? “So che li faranno” ha dichiarato lei “Ma non c’è una gara”.

Bianca Guaccero a Detto Fatto dopo Caterina Balivo: ecco cosa pensa della conduttrice che l’ha preceduta

“Caterina Balivo ha scelto un’altra strada per crescere” ha affermato Bianca Guaccero “Io pure”. La nuova padrona di casa di Detto Fatto, inoltre, in merito alla professionista che l’ha preceduta ha precisato: “La mia conduzione sarà sicuramente diversa dalla sua, ma solo perché io sono diversa da lei”. Durante la chiacchierata con il giornalista di Chi, inoltre, la Guaccero ha svelato di aver ricevuto un personale in bocca al lupo da parte di Caterina durante la presentazione dei palinsesti Rai. “Sono contenta che abbiano scelto te” le avrebbe detto la Balivo “Perché sei una persona vera”.

Bianca Guaccero single o fidanzata? Le ultime dichiarazioni di lei

A Bianca Guaccero è stato chiesto di parlare anche della sua vita sentimentale oggi. Lei, al momento, dichiara di essere una mamma single. Le voci sul presunto flirt con Fabrizio Moro, già smentite in passato dalla conduttrice in persona, sono state quindi ancora una volta confutate.