Bianca Guaccero e Fabrizio Moro stanno insieme? Parla l’attrice

Bianca Guaccero commenta il gossip su Fabrizio Moro

Nell’ultimo periodo si è parlato sempre più insistentemente di una storia d’amore segreta tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Un gossip che i diretti interessati non hanno mai commentato, tanto che in molti hanno ipotizzato ad un’implicita conferma. Ebbene, niente di più falso! La nuova conduttrice di Detto Fatto ha seccamente smentito il pettegolezzo, sottolineando di aver instaurato con il cantante romano solo una buona e solida amicizia. “Ho letto questo gossip di cui non ero a conoscenza e mi sono fatta una grassa risata. Tra me e Fabrizio non c’è nulla, al di là della stima artistica. Insomma, siamo solo amici”, ha assicurato l’attrice pugliese al settimanale Nuovo. Ma allora perché è venuta fuori questa notizia? A rispondere è stata sempre la Guaccero.

Bianca Guaccero: “Io e Fabrizio Moro? Siamo solo amici”

“Non so perché sia uscita questa notizia. Abbiamo inciso il duetto È più forte l’amore e forse sarà uscito il pettegolezzo sulla scia della canzone, che parla di una love story”, ha spiegato Bianca Guaccero. Senza contare che a differenza dell’attrice – che si è separata qualche mese fa dal marito Dario Acocella, dal quale ha avuto la figlia Alice – Fabrizio Moro è ancora impegnato con la compagna Giada, dalla quale ha avuto due figli. Il vincitore del Festival di Sanremo non parla mai della sua vita privata e le notizie a riguardo sono davvero scarse.

Qual è l’uomo ideale di Bianca Guaccero

“La veracità e la spontaneità sono doti che mi attraggono molto in una persona. E in generale nella vita io amo circondarmi sempre di persone schiette e dirette”, ha fatto sapere Bianca Guaccero che quest’estate è impegnata con la conduzione del Festival Show mentre a settembre sarà al timone di Detto Fatto.