Bianca Guaccero, mano fasciata a Detto Fatto: incidente per la conduttrice

Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, ha fatto notare un particolare nuovo. Nella puntata di martedì 19 marzo, la Guaccero ha raccontato di avere una mano fasciata a causa di un piccolo incidente domestico; “Se mi chiedete il motivo della mano fasciata, stavo lavando i piatti e mi sono fatta male. Mi hanno messo anche i punti“. Bianca Guaccero ha così raccontato una piccola disavventura, avvenuta in casa. Un piccolo incidente domestico che però non ha tolto il sorriso a Bianca, che è divenuta ormai molto amata dal pubblico del programma pomeridiano di Rai 2. A chiedere cosa fosse successo alla conduttrice è stato anche Giovanni Ciacci, spalla importante e volto conosciuto e riconosciuto del programma. “Mi hanno messo cinque punti“, ha infine rivelato la Guaccero.

È stata la stessa Bianca Guaccero a spiegare cosa le è successo negli scorsi giorni. La conduttrice ha avuto un piccolo incidente domestico che l’ha così costretta a fasciare la mano e mettere ben cinque punti al dito. La disavventura non ha però arrestato la presentatrice dall’andare in onda. L’attrice, che tutti ricordano nella fiction Rai “Capri“, è arrivata al timone del programma Detto Fatto dopo l’addio di Caterina Balivo. L’esordio della Guaccero non aveva però soddisfatto a pieno il pubblico, nonostante ci siano sempre stati telespettatori e telespettatrici che la sostenevano. Possiamo dire, però, che dopo 7 mesi di dirette, la Guaccero ha conquistato tutti e sta riscuotendo un buon successo.

Bianca Guaccero e quel gossip su Luca Bizzarri

Era diventato il gossip dell’anno, la presunta relazione tra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri. A smentire però le voci ci ha pensato la conduttrice di Detto Fatto, proprio durante una puntata del programma. “È uscito questo gossip e voglio smentirlo. Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non è vera! Mi chiamano i miei parenti per dirmi ‘ma è vero che sei fidanzata con Luca Bizzarri?’. Addirittura si è parlato di fiori d’arancio, ma io non lo conosco! Lo conosco a malapena, quello si è trovato sposato con me e manco lo sa, e manco io lo sapevo! Pensa che mi stanno arrivando pure i regali a casa!“, ha commentato Bianca su Rai 2.