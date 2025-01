Bianca Guaccero: l’ultimatum alla Rai e la fine “straziante con l’ex”

Ha sentito le farfalle nello stomaco dopo averlo baciato la prima volta, così ha capito che era l’uomo giusto per lei. Bianca Guaccero, in una intervista intima rilasciata al magazine Oggi, ha svelato nuovi dettagli relativi alla neonata love story vissuta con Giovanni Pernice, maestro di Ballando con le Stelle con il quale ha vinto l’edizione 2024 del popolare talent show di Rai Uno. A proposito della tv pubblica, la conduttrice ha lanciato una sorta di ultimatum ai vertici di Viale Mazzini per quel che riguarda il suo futuro professionale.

“Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così”, ha raccontato la conduttrice di Bitonto che ha anche aggiunto che il primo incontro intimo di labbra “è arrivato alle prove”. “Giovanni dice che quando mi ha vista ha pensato “Bingo”. Io ci ho messo un po’ di più. I primi giorni mi sembrava bello ma troppo perfetto”, ha continuato la Guaccero. Con il passare dei giorni è cresciuto sia il feeling in pista, sia quello fuori. Così è sbocciato l’amore che l’ha travolta.

E pensare che Bianca non è una donna che perde la testa ogni tre per due. Dopo la fine del matrimonio nel novembre 2017 con il regista Dario Acocella, con il quale ha avuto una figlia (Alice, nata nel settembre 2013), ha trascorso diversi anni da single. Ha sofferto molto per come sono terminate le sue nozze. Infatti per otto anni non ha più avuto storie importanti. “Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli, è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito un mio equilibrio…”, ha confidato ad Oggi.

La conduttrice ha poi spiegato che si era convinta che il suo destino fosse quello di rimanere sola. “Ero rassegnata ma non triste”, ha aggiunto. Invece ecco l’incontro con Pernice che le ha stravolto, fortunatamente, i piani. Dalle parole rivolte al nuovo fidanzato trapela tanto amore, una marea di stima e profondo rispetto. La Guaccero ha tenuto a sottolineare che mai prima d’ora aveva avuto a che fare con un uomo che sapesse accettarla in tutto e per tutto:

“Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che mi accetta così come sono e mi aiuta a vincere le difficoltà. A volte Giovanni mi dice: “Fermati, sono io l’uomo, conduco io il ballo”. Ecco, non ballo più sola. Non sapevo com’è avere un compagno che condivide: “Se è faticoso, lo facciamo insieme””.

E adesso che succede? Il danzatore ha un impegno professionale a Londra dove vive da anni. “Poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia”, ha fatto sapere Bianca. Quindi è probabile che ci possano essere delle prove di convivenza.

Spazio infine a un pensiero per quel che riguarda la sua professione in tv. Dal 10 gennaio sarà impegnata con Nek a condurre il programma Dalla strada al palco, poi l’attende l’impegno a PrimaSanremo. “Vorrei essere coltivata dalla mia azienda in questo percorso legato all’intrattenimento. Ho bisogno di studiare, crescere, lavorare con continuità. Non un lavoro a spot ma con continuità”, ha evidenziato Bianca. Tradotto, nutre la volontà che la Rai le faccia capire di voler puntare su di lei con progetti ambiziosi. Dalla serie, chi ha orecchie per intendere, intenda!