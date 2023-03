Bianca Guaccero, tempo di bilanci e riflessioni. La conduttrice e attrice di Bitonto, nel festeggiare la Festa della Donna, ha scritto una lettera aperta rivolgendosi al mondo rosa e facendo leva sulla sua esperienza personale. Sul suo profilo Instagram ha quindi diffuso un post con il quale ha voluto infondere forza e consapevolezza all’universo femminile, ricordando che la strada verso la serenità dipende dall’indipendenza e dalla liberazione da alcuni cliché di cui la società è ancora oggi permeata.

Nella sua lettera fiume ha anche sottolineato di essere una madre single, ribadendo quindi una volta di più che i gossip recenti sul suo conto sono stati infondati (qualcuno aveva parlato di una pseudo relazione segreta con Gilles Rocca). Non solo: la Guaccero ha anche dichiarato di essere stata tradita in passato.

“Ciao sono Bianca, Ho 42 anni, e di cazzate ne ho fatte nella vita. Ho provato ad essere la persona che tutti si aspettavano, la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende sempre la responsabilità di tutto. Ho provato ad essere moglie, sto crescendo nell’essere madre. Ho amato. Ho allontanato, sono stata tradita, ho lasciato. Ora sono una mamma single. Che lavora, in un mondo molto complesso. Ma una donna indipendente. Che non deve cioè dipendere da nessun uomo, in nessun senso. Perché esiste l’indipendenza economica, ma anche quella psicologica. Esiste la paura di stare da soli. Ma per fortuna oggi non è più così. Oggi conto su di me. Oggi decido io per me. Ed Anche se continuerò ancora a sbagliare, vorrà dire che avrò ancora bisogno di quegli errori. Perché raddrizzano la via. Perché è solo quando capiamo veramente chi siamo, solo quando avremo fatto tutti gli “errori” necessari per ricordarcelo, allora potremo scegliere ciò che è più giusto per noi. So che probabilmente verrò ancora giudicata. So che non tutti capiranno le mie scelte. E che è difficile a volte guardarsi intorno e non sentirsi diversa rispetto a tutte le famiglie “normali” che mi circondano. Ma oggi non mi importa più. Perché ognuno ha il suo mondo, la sua storia, il suo percorso. E nessuno dovrebbe impedirci di evolverci, di amare chi ci pare, e di cantare per strada quando siamo felici, o di continuare a provare. W le donne, viva chi ci prova, sempre”.