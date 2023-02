Bianca Guaccero, la verità sul flirt con Gilles Rocca: lei sbotta

By

Ormai è ufficiale da diverse ore: il bel Gilles Rocca, l’attore romano lanciato nel mondo dello spettacolo grazie al Bugo-gate e successivamente grazie a Ballando con le stelle e Tale e quale show, è tornato single. Dopo ben 14 anni di relazione, Rocca ha confermato nelle scorse ore con un post Instagram di avere scritto una volta e per tutte la parola fine con la sua storica compagna Miriam Galanti.

Si è trattata di una rottura anticipata da una serie di segnali, come la crisi che i due già avevano vissuto lo scorso anno ma che, in quella occasione, erano riusciti a superare. Oggi, Gilles Rocca sarebbe a quanto pare felicemente single, anche se non appena l’annuncio è arrivato sono spuntati, immediati, i primi gossip sulla sua attuale situazione sentimentale.

Secondo i bene informati, infatti, l’attore avrebbe lasciato la compagna Mirian Galanti anche in considerazione del fatto che nel suo cuore ci sarebbe già un’altra donna. Di chi si tratta? Secondo quanto rivelato da The Pipol Gossip, Rocca si starebbe attualmente frequentando con una nota conduttrice, per la precisione nientepopodimeno che Bianca Guaccero.

Il media ha riportato il pettegolezzo su Instagram, dichiarando se secondo alcuni i due starebbero da un po’ di tempo vivendo una relazione segreta. Questi, tuttavia, sono semplici pettegolezzi che già hanno scatenato nella diretta interessata una reazione piccata.

Bianca Guaccero sbotta sui rumors riguardo al flirt con Gilles Rocca

Quanto sono affidabili, dunque, le voci circolate nelle scorse ore? A quanto pare proprio per nulla! Bianca Guaccero si è infatti sentita in dovere di mettere fine una volta e per tutte ai pettegolezzi sul suo conto, pubblicando un video Instagram nel quale si è mostrata piuttosto infastidita. Ecco le dichiarazioni della presentatrice nel merito della questione:

“Allora ragazzi, sono qui per smentire l’ennesimo articolo che mi vede impegnata con l’ennesima persona soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante Tale e Quale. Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli, ora c’è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c’entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo. Invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l’attenzione ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie.”

Gilles Rocca in tv per la prima volta dopo la fine della sua relazione

Nel frattempo, l’attore appariva in tv a poche ore dall’annuncio nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Qui, l’attore ha avuto l’occasione di ricordare ai telespettatori l’appuntamento con la prossima puntata di Tale e quale show dove interpreterà Francesco Gabbani. Quando la conduttrice gli ha chiesto lumi sul recente crac sentimentale, Rocca si è però chiuso in un silenzio quasi tombale, limitandosi a confermare la notizia senza entrare troppo nel merito della questione. La ferita, evidentemente, è ancora molto fresca.