Bianca Guaccero gela Jonathan in diretta: la battuta mal digerita

Detto Fatto, Bianca Guaccero gela Jonathan in diretta: “Sembra che hai detto una cosa intelligente e invece no.” La battuta non digerita dalla conduttrice

Si ride e si scherza, ma fino a un certo punto: Bianca Guaccero lo ha fatto capire a Jonathan Kashanian (nuovo innesto a Detto Fatto). Tutto si è svolto mentre l’opinionista stava snocciolando la ‘Supeclassifica Jon’, una rubrica che lui stesso cura nel programma pomeridiano di Rai2 e che oggi ha visto protagonisti alcuni vip e il loro invecchiamento. Peccato che a un certo punto Jonathan si sia lasciato sfuggire una battuta che non è stata ben digerita dalla padrona di casa che l’ha prontamente messo in riga con una ‘bacchettata’ in diretta.

“Qualsiasi cosa diciamo c’è una che è pagata per ridere…”

Tra i vip presi in considerazione, c’è stata anche Pamela Prati. Inevitabile che si finisse sull’ormai arcinoto caso del suo matrimonio fantasma con Mark Caltagirone. Tra una battuta e l’altra, il pubblico in studio ha risposto con delle risate divertite. Particolarmente sghignazzante una donna, su cui Kashanian ha posto l’attenzione: “Qualsiasi cosa diciamo c’è una che è pagata per ridere. La signora rossa. Ma chi è? Ma ride sempre. E lo fa di brutto, ti amo Lucia”. La battuta è andata di traverso alla Guaccero (in effetti quel “pagata per ridere” è stato uno scivolone, seppur involontario). E Bianca così non ha tardato a rimettere in riga l’opinionista: “Lei è Lucia, mia zia… è mia zia e lo fa per me. Se sei giù di morale Lucia ti tira su”. Poi la stoccata: “Che sembra che hai detto una cosa intelligente e invece no”.

Detto Fatto, le redini dello show sono ben strette tra le mani di Bianca Guaccero

Subito dopo la chiosa di Bianca, la trasmissione ha subito recuperato il clima leggiadro che la contraddistingue. Jonathan ha proseguito nella sua rubrica e la conduttrice ha immediatamente ripreso a destreggiarsi tra battute e sorrisi. Insomma, un pochino di bastone ma anche tanta carota per Kashanian. Una cosa è certa: a Detto Fatto le redini dello show sono ben strette tra le mani della Guaccero.