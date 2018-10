Bianca Guaccero innamorata: il fidanzato segreto non è Luca Bizzarri

Bianca Guaccero segretamente innamorata: chi è l’uomo misterioso che le sta facendo battere il cuore? L’indiscrezione

Per diversi giorni sul web si è parlato di un presunto flirt tra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri. La nuova conduttrice di Detto Fatto, però, ha subito negato in diretta tv ogni tipo di legame sentimentale con l’attore, affermando di essere single e libera in questo momento. A sostenere il contrario, tuttavia, è stato nel suo ultimo numero il settimanale Oggi. Nel giornale, di preciso, è stata confermata solo una parte della versione data dalla Guaccero a Detto Fatto. Quest’ultima, stando a quanto emerso, starebbe infatti frequentando segretamente un uomo cui identità, al momento, rimane un mistero (ma che è comunque certo non coincidere con la persona di Luca Bizzarri).

Bianca Guaccero ha un nuovo amore: il fidanzato segreto non è Luca Bizzarri

Come è possibile leggere nella rubrica Pillole di Gossip: “Bianca Guaggero, star di Detto Fatto, ha smentito in diretta TV le voci su un suo presunto flirt con l’attore e conduttore Luca Bizzarri”. Bianca Guaccero è quindi single in questo momento? Pur avendo lei stessa ribadito più volte questa cosa, il giornale Oggi a tal proposito ha scritto che: “Gira voce che il cuore di Bianca abbia ricominciato a battere per un altro uomo”. Chi? Su si lui, almeno fino ad ora, “Vige il riserbo più assoluto”.

Bianca Gueccero amata dal pubblico di Detto Fatto: in TV conquista tutti dopo Caterina Balivo

Bianca Guaccero in Rai ha letteralmente conquistato il pubblico di Detto Fatto nelle ultime settimane. La conduttrice, infatti, non solo ha dimostrato di essere all’altezza di chi l’ha preceduta ma è riuscita addirittura a superare Caterina Balivo, facendo registrare al programma ascolti record mai raggiunti in passato. Stando a quanto emerso di recente, inoltre, la Guaccero pare essere molto amata anche dietro le quinte. Gli addetti ai lavori, nello specifico, si sono detti entusiasti del nuova conduttrice.