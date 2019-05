Bianca Guaccero in lacrime per il messaggio della figlia e ringrazia la Balivo

Bianca Guaccero saluta il pubblico di Detto Fatto. La conduttrice si commuove al video messaggio della figlia

Bianca Guaccero ha chiuso, venerdì 10 maggio, la stagione di Detto Fatto. La conduttrice è molto amata dal pubblico e ha salutato i telespettatori con un balletto insieme a tutti i tutor del programma. Un video messaggio però ha emozionato e non poco la Guaccero, quello della figlia Alice. Tra mamma e figlia c’è un amore incredibile, Alice è nata dal matrimonio con Dario Acocella, finito nel 2017. Della piccola ne parla spesso durante le puntate del programma di Rai 2 e le ha anche dedicato e scritto un libro per farle capire che la vita non è tutta rosa e fiori ma ha le sue difficoltà che però non devono abbattere ma rafforzare. La Guaccero si dice una mamma molto presente per la figlia e conclusa l’esperienza di Detto Fatto, tornerà a Roma da lei. Le parole della piccola, ripresa di spalle, hanno commosso moltissimo la conduttrice che si è lasciata andare alle lacrime.

Bianca Guaccero: le lacrime per la figlia e le parole di Ciacci

Giovanni Ciacci, volto conosciuto di Detto Fatto, ha ringraziato pubblicamente Bianca Guaccero per questa stagione insieme. “Devo dirti grazie“, ha esordito il costumista, “Grazie perché tu sei entrata in questa famiglia in punta di piedi, con garbo ed eleganza. Io già ti conoscevo e sapevo che saresti stata una perfetta padrona di casa. Non ridiamo e scherziamo, le nostre liti sono finte. Quindi ti volevo ringraziare da parte mia e dello studio. Sei stata una grande ventata di aria in questo studio“. Poi è seguito il video messaggio di Alice. La Guaccero si è emozionata, guardando le immagini in video e le parole della figlia. Poi il ringraziamento a Caterina Balivo, che prima di lei ha condotto il programma fino allo scorso settembre.

Bianca Guaccero e l’amore: cosa si cela dietro quel commento di Ciacci?

Ha destato una certa curiosità una domanda di Giovanni Ciacci a Bianca Guaccero. “Dove vai quando torni a Roma?“, ha detto il costumista. Svelando che la prossima domenica sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, la Guaccero ha fatto anche capire che c’è qualcosa di misterioso che non vuole ancora rivelare. Di cosa si tratterà mai?