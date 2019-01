Bianca Guaccero svela la sua dieta: ecco cosa mangia ogni giorno

Bianca Guaccero fisico: la dieta della conduttrice di Detto Fatto

Bianca Guaccero è una delle conduttrici televisive più invidiate per il suo fisico tonico e asciutto. Come si mantiene in forma l’attrice pugliese? La 37enne non segue una dieta particolare ma ci tiene a mangiare bene, in modo sano e equilibrato. Bianca, che ha sostituito Caterina Balivo a Detto Fatto, non è né vegetariana né vegana ma onnivora. Come rivelato dalla stessa Guaccero in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, la presentatrice inizia la giornata con fette biscottate con marmellata e un tazza di caffellatte. “A pranzo scelgo un piatto di pasta condita nei più svariati modi. Spezzo il pomeriggio con una leggera merenda che può essere un piccolo toast o semplicemente un frutto mentre la sera è più proteica, a base di pesce e fibre”, ha spiegato l’artista.

Cosa non manca mai nel frigorifero di Bianca Guaccero

“Nel mio frigorifero non mancano mai le verdure (soprattutto carote e spinaci) e sto molto attenta alla stagionalità”, ha precisato Bianca Guaccero, che ha una figlia di 4 anni avuta dall’ex marito Dario Acocella. In questo periodo il volto di Detto Fatto non riesce a fare a meno di rape e verze. In più non dimentica lo sport, anche se ultimamente – causa impegni di lavoro – ne fa sempre meno. “Ho fatto veramente di tutto, dalla danza al crossfit passando per il kickboxing. Nell’ultimo periodo, non volendo dimagrire troppo perché l’attività aerobica mi faceva asciugare tantissimo, mi allenavo a casa seguita da un personal trainer. In questo modo ho cercato di lavorare sulla massa muscolare in modo armonico. Prima di iniziare Detto Fatto era un appuntamento fisso cadenzato su tre volte alla settimana, oggi non riesco più per mancanza di tempo”, ha raccontato la Guaccero.

I segreti di bellezza dell’attrice Bianca Guaccero

Nonostante il lavoro nel mondo dello spettacolo, Bianca Guaccero non è particolarmente attenta al suo corpo. “Non ho mai il tempo per farmi una maschera, un trattamento. Mi limito solo a spalmarmi una buona crema idratante al mattino e alla sera per l’epidermide del viso”, ha confidato.