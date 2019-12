Bianca Guaccero fidanzata? Jonathan spiffera: retroscena sulle chiamate telefoniche della conduttrice



Tante chiacchiere di gossip a Detto Fatto nella rubrica curata dall’opinionista Jonathan Kashanian. Oltre a parlare delle vite private dei Vip, l’ex concorrente dell’Isola si è fatto sfuggire un grosso scoop sulla conduttrice del programma, Bianca Guaccero. Ha trovato finalmente l’amore? Secondo il racconto di Kashanian, è da qualche settimana che la sua collega passa del tempo al telefono con una persona misteriosa. Chi sarà? La diretta interessata ha preferito mantenere il silenzio e andare avanti con la puntata cambiando discorso, chiaramente imbarazzata, senza però smentire il rumor.

Bianca Guaccero ha trovato l’amore? Jonathan rivela una chiamata in camerino

Parlando di segreti raccontati nei camerini degli studi televisivi, Jonathan Kashanian ha fatto scacco matto a Bianca Guaccero. La conduttrice, dichiaratamente single da qualche tempo, è stata colta sul fatto dal re del gossip di Rai 2. Ecco il racconto dell’opinionista: “Tutta la mattina parli al telefono con qualcuno. C’è qualcuno con cui parli spesso. Ti sento dire sempre: si amore, ok”. Questa volta quindi la protagonista delle chiacchiere del salotto di Detto Fatto è proprio la padrona di casa che, alla domanda “Ma chi è questo?“, ha deciso di mantenere il silenzio con un eloquentissimo “Andiamo avanti…”. Chi tace acconsente?

“Sei single ancora in piazza?”: Jonathan a ruota libera su Bianca

La stagione dell’amore è arrivata anche per Bianca Guaccero? Stando alle ultime notizie, la sua situazione sentimentale sembrava essersi arenata. Lei stessa ha fatto diverse volte dell’ironia sul suo essere single da molto tempo. Jonathan Kashanian ha rivelato che qualcosa bolle in pentola ma niente di confermato: “In camerino non sono ancora arrivati i fiori”, ha scherzato l’opinionista. Non è la prima volta che si spargono voci su una presunta relazione tra la Guaccero e qualche personaggio misterioso dello spettacolo. Staremo a vedere.