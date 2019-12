Bianca Guaccero è rifatta ed ha una relazione ‘segreta’? Tutta la verità

Bianca Guaccero si è rifatta seno e labbra? Ha una relazione con Giampaolo Gambi? La conduttrice rivela la verità

Ieri sera Bianca Guaccero è finita nella sezione Fatti e Rifatti di Striscia la notizia. Nel programma satirico è stata descritta come una donna dai grandi successi, una vera e propria regina dell’intrattenimento. Durante la rubrica, però, è stato detto che molto probabilmente la conduttrice pugliese è ricorsa ai famosi ritocchini, dando una ‘sistemata’ a seno e labbra. Ma non è finita qui. Durante il tg satirico è stato anche insinuato che, probabilmente, la Guaccero ha una relazione segreta con Giampaolo Gambi, il comico che di solito l’affianca durante il programma pomeridiano di Rai 2.

Bianca Guaccero, la pura verità sulla chirurgia estetica

Per questo motivo, oggi, Bianca poco prima di iniziare a chiacchierare con Jonathan Kashanian ha voluto rispondere a Striscia la Notizia. La presentatrice non è apparsa affatto infastidita, anzi ha ringraziato Greggio e Iacchetti per le belle parole spese per lei. Com’è giusto che sia si è poi soffermata sui ritocchini estetici e sulla presunta relazione con Gambi. Cosa c’è di vero? “Il servizio era molto carino ed auto ironico e devo dire che la cosa che mi fa sorridere è che io sono l’unica donna che si è rifatta al contrario, cioè che si è ‘tolta’ il seno, lo ha rimpicciolito, e le labbra invece sono sempre uguali”, ha rivelato e precisato Bianca. Insomma, il chirurgo estetico non ha messo mano sul suo volto.

Bianca: “Con Giampaolo Gambi ‘storia’ artistica. Lui è fidanzato”

La presentatrice di Detto Fatto ha poi smentito qualsiasi liaison con il comico napoletano: “Per quel che riguarda Gambi, abbiamo una ‘storia’ artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi. Per cui lasciamolo stare in pace”.