Bianca Guaccero fidanzata? Il mistero dell’anello: chi glielo ha regalato

Bianca Guaccero è tornata in tv lunedì 13 settembre con una nuova edizione di Detto Fatto che, anche quest’anno, sarà arricchito da tante novità e rubriche. Ma a destare la curiosità dei telespettatori e fan del programma di Rai 2 è stato un particolare che non è passato inosservato.

Di cosa si tratta? Di un importante anello che la Guaccero ha indossato. A scanso di equivoci, la conduttrice ha voluto fugare ogni dubbio. Quindi è passata ai chiarimenti per allontanare un becero gossip, che quest’estate l’ha vista protagonista.

I rumors estivi riportavano infatti di un suo presunto flirt con Nicola Ventola. Per evitare quindi che si potesse insinuare che si fosse fidanzata ufficialmente, la conduttrice ha voluto mettere le cose in chiaro. Bianca ha quindi chiarito la sua condizione sentimentale durante la seconda puntata di Detto Fatto.

E lo ha fatto con la solita ironia che la contraddistingue. La Guaccero ha ricordato che lei e Jonathan fanno gli anni lo stesso giorno. Hanno raggiunto un traguardo importante: 40 anni. Per l’occasione l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha voluto fare un regalo speciale alla sua amica e collega.

Come ha rivelato Bianca, Jonathan le ha regalato un punto luce da appendere al collo, che però si girava e rigirava. Poi ha aggiunto: “Siccome nessuno mi ha mai regalato un solitario, me lo sono fatta montare su un anello per far finta di essere fidanzata“.

Chiarito l’equivoco, quindi la Guaccero continua a definirsi single. Sempre con grande ironia, la conduttrice ha affermato di essere fidanzata con l’ex naufrago. E tra i due non sono mancati dei siparietti comici, che hanno strappato più di una risata nei telespettatori.

Nella scorsa edizione di Detto Fatto, la Guaccero ha rivelato al suo collega un gossip che l’ha vista protagonista in passato. Sembra che qualche anno fa sia stata baciata da un attore che prima era sconosciuto e ora famosissimo. E sembra proprio che le iniziali di questo uomo misterioso corrispondano a quella della conduttrice al contrario.

Proprio Jonathan ha ipotizzato si potesse trattare di Gerard Butler. Ma la Guaccero non ha confermato tale ipotesi.