Bianca Guaccero flirt con un attore famoso in tutto il mondo: il gossip

Scoop a Detto Fatto su Bianca Guaccero. Da sempre restia a parlare della sua vita privata la conduttrice e attrice pugliese si è sbottonata nel corso della puntata in onda su Rai Due lunedì 22 marzo 2021. Durante lo spazio di Jonathan Kashanian, esperto di costume e spettacolo, la Guaccero ha ammesso di aver vissuto un flirt con un attore internazionale. Un uomo famoso in tutto il mondo che avrebbe provato a conquistare Bianca, single da tempo dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Aocella, dal quale ha avuto la figlia Alice.

“L’anno scorso mi ha detto ‘io sono stata baciata da un attore che era sconosciuto e ora è famosissimo”, ha raccontato Jonathan Kashanian a Detto Fatto riferendosi proprio a Bianca Guaccero. L’incontro sarebbe avvenuto ad un evento a Capri e ci sarebbe stato un bacio in ascensore.

Momento di imbarazzo per la 40enne che però ha poi svelato un dettaglio sulla sua sfera sentimentale:

“Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora non lo era, per me era solo un gran bon***o… Vi dico solo che ha le mie stesse iniziali ma al contrario”

Tanto è bastato a scatenare la curiosità dei telespettatori di Detto Fatto: chi è questo famoso attore che ha provato a conquistare Bianca Guaccero? A quanto pare Gerard Butler! È stato lo stesso Jonathan a menzionare il divo di Hollywood non appena la collega ha fatto la sua confessione.

Nel sentire il nome dell’attore scozzese Bianca Guaccero ha mandato tempestivamente in onda la pubblicità, piuttosto in difficoltà. Non solo: prima della rivelazione di Bianca Jonathan ha parlato del presunto flirt tra Barbara d’Urso e Gerard Butler e la Guaccero ha ascoltato le confidenze di Kashanian con una faccia assai turbata.

La conduttrice Rai e la dottoressa Giò hanno dunque avuto un uomo in comune? Chissà…quel che è certo è che oggi Gerard Butler è legato all’interior design Morgan Brown. I due si frequentano dal 2014 ma hanno vissuto per anni una relazione tira e molla. Butler ha avuto una breve liaison anche con la star rumena Madalina Ghenea.