Bianca Guaccero, emozioni fortissime: “Non riuscivo a dormire…”

Detto Fatto è ricominciato, Bianca Guaccero emozionata: fiume di parole che partono dal cuore

Bianca Guaccero è ritornata! Ovviamente col suo Detto Fatto, trasmissione per la quale è stata confermata per il terzo anno consecutivo. Dopo quasi due mesi di dirette Instagram – ha intrattenuto i suoi fan con Pronto Detto Fatto -, è ritornata in studio, a Milano, riprendendo il timone della sua trasmissione. Un inizio molto commovente: la conduttrice di Rai 2 ha spiegato cos’è successo questa notte (non è stato facile) e ha voluto ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando – chi in un modo chi in un altro – per arginare il diffondersi del Coronavirus e per aiutare le persone in difficoltà.

Bianca Guaccero a Detto Fatto: “Questa notte ho dormito poco…”

Bianca Guaccero aveva annunciato il suo ritorno a Milano (e ha anche parlato del rapporto con sua figlia), riempiendo di gioia chi la segue; oggi è stato il grande giorno, quello del ritorno di Detto Fatto in Tv: “Questa notte ho dormito poco. Ero molto emozionata per ritornare oggi 11 maggio. Questo è un mese che ricorderemo per sempre perché rappresenta la ripartenza, la voglia di ricostruire”.

I ringraziamenti di Bianca Guaccero: ecco cos’ha detto su questo periodo di “Coronavirus”

Trattenendo a fatica le lacrime, la Guaccero ha voluto fare dei particolari ringraziamenti: “Allora, io volevo cominciare per ringraziare tutti gli operatori sanitari, gli infermieri, gli addetti alle pulizie, ai medici, ai lavoratori dei supermercati, ai farmacisti e a tutti coloro che hanno lavorato in prima linea la grande battaglia contro il Coronavirus”. Bianca è ritornata al suo studio, ma ha confessato di essere molto preoccupata. Se lo ha fatto è perché sa che in questo modo potrà regalare felicità a chi la segue: “Sono veramente felice di regalarvi un sorriso. Oggi più che mai ne ho capito l’importanza. Questo è un onore e un onere”.