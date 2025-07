Bianca Guaccero e Pernice, crisi nera? Il gesto della conduttrice rivelato tutto

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono in crisi? Le voci hanno iniziato a circolare nei giorni scorsi dopo che la conduttrice e il ballerino, la cui love story ha preso quota durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, non si sono più mostrati assieme nell’ultimo periodo. Inoltre, alcuni fan, analizzando alcune recenti mosse social della Guaccero, hanno considerato alcuni suoi post allusivi di una crisi nera in corso. Valutazioni che, in realtà, lasciano il tempo che trovano visto che sono stati persi dei dettagli non da poco che provano che la coppia sia viva, vegeta e felice. Altrimenti detto, non starebbe attraversando alcun momento no.

“Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto”, ha scritto la conduttrice Rai su Instagram, condividendo la scena di un film. Ha poi postato tra le sue storie uno stralcio di un’altra nota pellicola, The Truman Show, capolavoro distopico la cui trama vede protagonista Jim Carrey che passa la vita nella menzogna non sapendo di essere in un reality show. Tanto è bastato per far urlare a qualcuno che la relazione “stellare” tra Guaccero e Pernice stesse attraversando una fase complicata. Nulla di più falso.

Solamente tre giorni fa, il danzatore ha postato sui suoi profili social un video in cui ha annunciato una nuova avventura professionale. E la compagna ha commentato con un zuccheroso “orgogliosa di te, amore mio”. Non proprio un messaggio che viene dedicato a un fidanzato con cui le cose non stanno andando bene.

Nessuna nube scura, quindi, sulla relazione sbocciata inaspettatamente negli studi di Ballando con le Stelle lo scorso inverno. Bianca Guaccero è stata scelta tra i concorrenti del popolare talent show di Rai Uno, venendo accoppiata con il professionista Pernice. Durante il percorso nel programma è scoccata la scintilla d’amore che si è presto trasformata in un fuoco ardente, tra l’altro condito dalla vittoria della trasmissione.

Dopo la conclusione di Ballando, la conduttrice e il danzatore hanno proseguito la frequentazione che è divenuta a tutti gli effetti una love story importante. Chi parla di crisi è fuori strada. L’unico scoglio è la distanza visto che Giovanni lavora spesso in Inghilterra. Ma se l’amore c’è, la lontananza geografica viene colmata con il sentimento.