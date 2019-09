Bianca Guaccero e Nicola Ventola, nessun riavvicinamento: “Sono single”

Bianca Guaccero e Nicola Ventola: la conduttrice di Detto Fatto smentisce il ritorno di fiamma e spiega cosa sta accadendo

Nessun riavvicinamento tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola. La conduttrice di Detto Fatto ha già avuto una storia d’amore con l’ex calciatore dall’anno 1996 al 2001. A lanciare il gossip su un loro presunto ritorno di fiamma era stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La presentatrice era stata paparazzata proprio in compagnia di Nicola. Ma ecco che ora, attraverso un’intervista a Il Giornale, decide di spiegare come stanno realmente le cose. Bianca ci tiene a precisar che con Ventola sono rimasti buoni amici. Si tratta di una persona che per lei nel passato ha svolto un ruolo molto importante nella sua vita. Ora la Guaccero spera che i loro rapporti rimangano sempre così. Ma oltre a smentire il riavvicinamento con l’ex calciatore, la conduttrice ci tiene inoltre a confermare di essere, al momento, single.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola uniti da una grande amicizia

“Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo”, confessa Bianca di fronte ai gossip che parlavano di un riavvicinamento tra lei e Nicola. “È una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”, continua la Guaccero, riferendosi al rapporto che ha al momento con l’ex Ventola. Attualmente non c’è nessun uomo che le sta facendo battere il cuore. A precisarlo ci pensa proprio la stessa conduttrice nel corso dell’intervista: “Ma sono single”. Tolto ogni dubbio su questo riavvicinamento e sullo stato attuale della sua vita sentimentale. Ricordiamo che dopo la fine della sua relazione con Ventola, Bianca aveva ritrovato l’amore a fianco di Dario Acocella, con cui è stata sposata dall’anno 2013 al 2017.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola storia d’amore: ora sono due grandi amici

Bianca e Nicola Ventola si sono conosciuti quando ancora erano entrambi due adolescenti. Frequentavano lo stesso liceo e l’amicizia è diventata amore. Per anni hanno fatto coppia fissa, ma poi le loro strade si sono divise. La Guaccero, dal matrimonio con Acocella, ha avuto anche una bambina, Alice. Nicola, invece, aveva ritrovato l’amore a fianco di una modella, che l’ha reso padre di Kelian.