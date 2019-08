Bianca Guaccero e l’ex fidanzato Nicola Ventola si sono rivisti

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si sono rivisti

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si sono rivisti. A spifferare tutto il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 agosto. La conduttrice di Detto Fatto ha mantenuto nel tempo un ottimo rapporto con il suo ex fidanzato e non ha avuto problemi a rivederlo qualche giorno fa in Puglia, terra natale di entrambi. Inoltre, ai fan di Bianca e Nicola non sono sfuggiti i like che Ventola, ex calciatore di Inter, Bologna e Atlanta, lascia ad ogni foto Instagram dell’attrice di Bitonto. Like ricambiati dalla Guaccero, che spesso commenta con ironia e affetto gli scatti postati dall’ex compagno. La presentatrice Rai è molto legata a Ventola, che è stato a tutti gli effetti il suo vero primo amore.

Bianca Guaccero: attacchi di panico superati e Nicola Ventola

“Ho iniziato ad avere attacchi di panico a 14 anni. Difficile da spiegare, è come avere una fortissima paura improvvisa ma non di qualcosa in particolare… un’azione semplice e normale come uscire di casa a un certo punto ha cominciato a diventare un problema… Mi rinchiudevo in camera mia credendo di essere pazza. Diversa. Sbagliata”, ha raccontato Bianca Guaccero nel suo libro. Qualcuno ha insinuato che l’interprete abbia superato questo problema grazie alla presenza di Nicola Ventola, ma la Guaccero ha fatto chiarezza su Instagram: “Prendere le parole di un libro e montarle a piacimento per fare del gossip. Questo è l’esempio di come si possano veicolare messaggi completamente lontani, dal senso delle cose che sono state scritte. Non aggiungo altro. Chi ha letto, o chi leggerà, capirà quello che ho appena detto. Mi dispiace che una cosa così delicata, per me, venga utilizzata per altri scopi. Ma ringrazio invece tutti quelli che mi hanno scritto e che mi hanno commossa con i loro commenti”.

Tutta la storia d’amore tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si sono conosciuti durante l’adolescenza: frequentavano lo stesso liceo in Puglia. L’amicizia tra i due è diventata ben presto amore e per anni hanno fatto coppia fissa. Poi le strade si sono divise: la Guaccero ha sposato il regista Dario Acocella dal quale ha avuto Alice, mentre Nicola ha conosciuto una modella che l’ha reso padre di Kelian. Bianca è separata da tempo mentre la situazione di Ventola, oggi opinionista di DAZN, è poco chiara.