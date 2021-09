Bianca Guaccero e l’ex Ventola: tutta la verità sul ritorno di fiamma

Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono tornati insieme? Il gossip ha parlato molto di questo ritorno di fiamma durante i mesi più caldi. La conduttrice e attrice e l’ex calciatore sono stati avvistati più volte insieme e si sono scambiati anche delle dolci dediche sui social network. In un’intervista al settimanale Nuovo la Guaccero ha voluto rompere il silenzio sulla sua vita privata:

“Ventola? Ogni anno spunta fuori questo gossip e ormai viene da ridere sia a me sia a lui! La verità è che siamo grandi amici e ci vogliamo bene. Niente di più”

Dunque nessun riavvicinamento tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola, che si sono amati tanto tempo fa, prima del matrimonio della conduttrice pugliese con il regista Dario Acocella. Un matrimonio durato dal 2013 al 2017 che ha portato alla nascita della piccola Alice.

La bambina è il grande amore di Bianca Guaccero, come ribadito dalla diretta interessata nell’intervista alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Oggi la Guaccero è single ma ha tanta voglia di innamorarsi di nuovo. Di recente è stata paparazzata con un prezioso anello al dito che ha fatto sognare i più romantici.

In realtà, come spiegato da Bianca Guaccero in una delle nuove puntate di Detto Fatto, non si tratta che di un regalo dell’amico Jonathan Kashanian, conosciuto proprio grazie alla trasmissione di Rai Due. Dietro le quinte i due sono diventati grandi amici e l’ex vincitore del Grande Fratello ha omaggiato la collega con un regalo importante.

La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola

Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono stati insieme dal 1996 al 2001. Una storia d’amore profonda e solida che è finita con grande serenità: da parte di entrambi non c’era più quel sentimento travolgente. Entrambi hanno così preso strade differenti ma sono sempre rimasti in contatto. Oggi sono grandi amici e continuano a sentirsi e vedersi con una certa regolarità.

Nel 2003 Nicola Ventola ha avuto un figlio, Kelian, dalla modella svizzera Kartina Luyet. I due risultano ancora sposati anche se si tengono ben alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa. Ventola, tra l’altro, è molto amico di Bobo Vieri e Ignazio Moser. Spesso i tre si concedono delle vacanze tutti insieme.