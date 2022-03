Bianca Guaccero e Fabrizio Moro stanno insieme? Beccati nella notte

By

L’attrice e conduttrice di Detto Fatto e il cantante paparazzati in macchina, più complici e uniti che mai…

Da anni si parla di un flirt tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Se il cantautore ha sempre preferito non replicare l’attrice e conduttrice pugliese ha smentito in più di un’occasione. Ora però arrivano le foto di Diva e Donna, che mostrano una complicità e una sintonia che sembra andare oltre un semplice rapporto d’amicizia…

La presentatrice di Detto Fatto e l’ex vincitore del Festival di Sanremo sono stati paparazzati all’uscita di un noto ristorante romano. In loro compagnia c’è anche Renato Zero. Subito dopo la cena Bianca e Fabrizio hanno riaccompagnato l’artista a casa e si sono fermati in auto, da soli, a chiacchierare fitto fitto.

Quando poi si sono accorti del fotografo che li inseguiva Moro, che era al volante, ha preferito allontanarsi. Restano però i sorrisi e una sintonia che sembra rivelare un’intesa speciale. I due si sono conosciuti nel 2017 – hanno inciso una canzone insieme – e hanno subito instaurato un feeling speciale che dura nel tempo.

La storia tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro

Prima o poi usciranno allo scoperto o quella tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro è davvero la storia di una grande amicizia e nulla più? Quel che è certo è che entrambi sono single da tempo: lei non ha avuto più alcuna relazione ufficiale dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, conosciuto sul set della fiction Rai Capri.

Bianca Guaccero è stata sposata dal 2013 al 2017: da questa unione è nata la piccola Alice, che è molto legata alla 41enne. Fabrizio Moro, invece, non è mai convolato a nozze con la compagna storica, l’architetto Giada Domenicone, che l’ha reso padre di Libero e Anita.

La relazione è durata un decennio anche se è sempre stata vissuta nel massimo riserbo: è ufficialmente finita nel 2019. In una recente intervista Fabrizio Moro si è dichiarato single e ha assicurato che amerà per sempre la madre dei suoi figli, che gli ha inevitabilmente cambiato la vita. Secondo Moro mettere su famiglia ti rende inevitabilmente più forte.