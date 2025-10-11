Bianca Guaccero distrutta, morto l’amatissimo padre: le parole dell’attrice

Grave lutto per Bianca Guaccero. Venerdì 10 ottobre 2025, è morto a 81 anni suo papà Ettore. La conduttrice era legatissima al genitore. “Ti amerò per sempre”, ha scritto in una storia Instagram, senza però menzionare la scomparsa del proprio caro. Diversi fan si sono chiesti che cosa fosse successo. Ebbene, è deceduto suo padre. I funerali si sono tenuti sabato 11 ottobre nella parrocchia di San Leone Magno di Bitonto, in Puglia.

Morto il padre di Bianca Guaccero, Ettore si è spento a 81 anni

Dolore lancinante per Bianca che, anche in tv, ha raccontato in alcune occasioni il legame profondo che aveva con l’amato genitore. Ad esempio, nella scorsa stagione di Ballando con le Stelle, aveva dedicato a Ettore una performance realizzata con Giovanni Pernice che, proprio durante lo show danzante condotto da Milly Carlucci, è diventato il suo compagno di vita.

Inoltre, in una puntata del programma del sabato sera di Rai Uno, fu mandata in onda una clip in cui Bianca aveva spiegato di aver vissuto un periodo complicato a causa dei problemi di salute del genitore. In particolare, narrò di quando una mattina partì da Milano per tornare a trascorrere il Natale in famiglia, a Bitonto. Chiamò sua madre più volte senza ricevere risposta.

Alla fine venne a sapere che papà Ettore era stato ricoverato in terapia intensiva. “Nessuno – aveva raccontato Guaccero – sapeva dirmi se si sarebbe mai ripreso visto che aveva avuto una complicazione cardiaca dopo un’operazione d’emergenza. Pensavo fosse finita: ho pianto per 14 ore, tutto il viaggio. Non riuscivo a respirare, perché ho pensato che non l’avrei più rivisto. È stato il viaggio più brutto della mia vita“. L’attrice aveva poi confidato che quando raggiunse il genitore trovò per la prima volta il coraggio di dirgli “ti amo”.

“C’è sempre una sorta di pudore nel dire queste cose, ma in quel momento glielo ripetevo in continuazione”, aggiunse la conduttrice. Ecco perché nelle scorse ore, dopo la scomparsa di Ettore, Bianca ha scritto sui social “ti amerò per sempre”, usando di proposito il verbo amare.

Papà Ettore a Bianca: “Sei quella figlia che ogni genitore avrebbe voluto avere”

Guaccero parlò del padre anche nel corso di un’ospitata a Verissimo. Lo spavento per la complicazione cardiaca era alle spalle. E infatti l’attrice di Bitonto sottolineò che era molto felice di vederlo tranquillo dopo anni complessi sotto il punto di vista della salute. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, fu anche mandato in onda un video di Ettore che spese parole di profonda stima e infinita dolcezza per la figlia.

“Sei e sempre sarai la mia piccolina – scandì l’uomo nel rivolgersi all’attrice -, tra noi ci sono sempre state affinità e complicità perché da piccola eri sempre tra le mie braccia quando volevi qualcosa. Eri, sei e sarai quella persona che porta in famiglia tanta allegria e tanto spontaneo amore. Sei quella figlia che ogni genitore avrebbe voluto avere”.

Infine narrò un curioso episodio che fece capire quanto fosse legato a Bianca: “Ti ricordo quella notte quando, 14enne, vinsi Miss Teenager. Ti stavo filmando e all’improvviso notai l’immagine della telecamera evanescente. Ma poi capii che non era la telecamera che si era guastata, ma erano le mie lacrime di gioia che avevano intasato l’obiettivo”.