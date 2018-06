Bianca Guaccero a Detto Fatto: “Caterina Balivo? Grande affetto”

Bianca Guaccero pronta per Detto Fatto al posto di Caterina Balivo

Ormai è ufficiale: la nuova conduttrice di Detto Fatto sarà Bianca Guaccero. Dopo l’addio alla trasmissione da parte di Caterina Balivo, l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero è pronta ad iniziare questa nuova avventura televisiva in Rai. Per Davide Maggio, Bianca Guaccero ha dichiarato di essere molto felice di intraprendere questo percorso con Detto Fatto, soprattutto per farsi vedere dal pubblico in questa veste inedita. “Nel mio passato ci sono state cose importanti nell’ambito dell’intrattenimento, e la più importante è stata Sanremo, ora cimentarmi col daily è un impegno altrettanto importante ma è anche un privilegio, quello di potermi divertire ogni giorno e di poter divertire il pubblico. Questa sarà la mia mission“ ha affermato Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero: ecco cosa ha detto di Caterina Balivo

Caterina Balivo lascia Detto Fatto ma per lei in arrivo un nuovo programma televisivo e il suo primo romanzo. Bianca Guaccero condurrà Detto Fatto al posto del pilastro del programma. “Ci siamo abbracciate e ci siamo fatte l’in bocca al lupo“ ha affermato Bianca Guaccero a Davide Maggio riferendosi proprio a Caterina Balivo, aggiungendo che tra le due c’è grande affetto.

Detto Fatto: le novità che ha in mente la nuova conduttrice Bianca Guaccero

Tante le novità per la prossima stagione di Detto Fatto, già a partire dalla conduzione. “Io metterò a disposizione del programma quelle che sono le mie passioni, come appunto il canto, il ballo, la recitazione, e molto altro che scoprirete a settembre” ha affermato la nuova conduttrice Bianca Guaccero a Davide Maggio.