Caterina Balivo, non solo TV: in uscita a novembre il suo romanzo

Caterina Balivo pubblicata da Mondadori: il romanzo della conduttrice Rai in uscita a novembre

Caterina Balivo è sicuramente uno dei volti storici della Rai. Dopo aver dedicato anni e anni della sua carriera a Detto Fatto, però, la conduttrice ha detto addio alla sua trasmissione storica per dedicarsi ad altro. Il nuovo progetto la vedrà al servizio sempre della stessa azienda (solo in un canale diverso). Intervistata dal settimanale Grazia, per l’occasione, Caterina Balivo ha definito il nuovo programma “Una nuova creatura che nel panorama televisivo italiano non c’è”. Del suo mondo, però, non fa parte solo la televisione ma anche altro. A quanto pare in questi anni ha lavorato anche alla stesura di un romanzo, che sarà in tutte le librerie a partire da novembre di quest’anno.

Caterina Balivo scrittrice oltre che conduttrice: la Mondadori pubblicherà un suo libro

“Non sono mai contenta di me stessa. Penso sempre di poter fare di più” ha affermato Caterina Balivo nella sua intervista “Anche adesso, che dovrebbe uscire il mio romanzo, vorrei cambiare per l’ennesima volta il finale”. Al libro, ha spiegato Caterina, ha iniziato a lavorare più di otto anni fa, quando non era ancora sposata e non aveva figli. “Doveva uscire a maggio” ha poi aggiunto lei “Poi ho chiesto di spostare in ottobre, voglio sempre rimetterci mano, ma adesso la casa editrice che lo pubblicherà, la Mondadori, mi ha dato un ultimatum: basta, esce a novembre!”.

Caterina Balivo, la sua vita dopo Detto Fatto: la conduttrice punta tutto su Vieni da me

Dire addio a Detto Fatto non è stato facile per Caterina Balivo. Il programma infatti è stato per anni la sua seconda casa e le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo, facendola diventare uno dei personaggi più conosciuti del palinsesto Rai. Adesso però la Balivo è pronta a mettersi in gioco e a rilanciarsi con Vieni da me e, stando alle sue ultime dichiarazioni, pare proprio non vederne l’ora.