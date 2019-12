By

Bianca Guaccero in lacrime: “Questa luce che vedi viene da me stessa”

Puntata emozionante per Bianca Guaccero a Detto Fatto. Prima di iniziare a parlare di gossip e aneddoti legati ai personaggi Vip con Jonathan Kashanian, la conduttrice di Detto Fatto si è commossa dopo che il suo collega ha speso delle bellissime parole nei suoi confronti. Trattenendo a stenti le lacrime, Bianca ha voluto ringraziare il pubblico che le ha dato la forza di andare avanti e le persone che lavorano con lei nel programma pomeridiano di Rai 2. Nessun uomo, spiega, solo grazie voi. Con queste parole quindi Bianca Guaccero conferma che non c’è nessuno nella sua vita, andando a smentire le voci su una sua presunta relazione con un personaggio misterioso?

Bianca Guaccero rignrazia il pubblico e si commuove a Detto Fatto

Jonathan Kashanian ha fatto commuovere Bianca Guaccero in diretta. Appena entrato nello studio per chiacchierare sugli ultimi gossip riguardanti le star dello spettacolo, ha voluto fare un un complimento alla sua collega: “Lo sai che sei proprio radiosa ultimamente?”. La conduttrice ha colto la palla al balzo e ha voluto ringraziare il pubblico, trattenendo a stento le lacrime: “Mi viene da piangere. Questa luce che vedi viene da me stessa. Ringrazio voi, il pubblico che mi dà questo amore così grande. Quindi grazie”.

“Nessun uomo”: Bianca Guaccero smentisce gli ultimi gossip?

Nelle ultime settimane sono girate diverse voci su una presunta relazione tra Bianca Guaccero e un uomo misterioso. Anche il re del gossip di Rai 2, Jonathan Kashanian, aveva lasciato intendere che ci fosse qualcuno nella vita della conduttrice ma oggi sembrerebbe arrivare una smentita proprio dalla diretta interessata: “Nessun uomo. Ringrazio voi”. Ovviamente nulla toglie che qualcuno ci sia nella sua vita ma che si possa trattare di una relazione solo agli inizi. Staremo a vedere.