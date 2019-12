Bianca Guaccero tatuaggio e fidanzato: ultimi gossip sulla conduttrice di Detto Fatto

By

Nuove confessioni di Jonathan su Bianca Guaccero: la conduttrice ritorna a parlare della sua vita privata

I gossip, con Jonathan Kashanian, non mancano mai a Detto Fatto, programma che si tinge di rosa quando entra nello studio. Probabilmente il momento più divertente dell’intero programma, dove Bianca Guaccero lancia sempre delle frecciatine a giornalisti che scriverebbero fandonie sul suo conto. Jonathan, questa volta, per alimentare il mistero sul presunto fidanzato di Bianca Guaccero, ha parlato di regali e di fiori che non le sarebbero ancora arrivati…

Bianca Guaccero chiarisce tutto a Detto Fatto: si è fidanzata davvero e sta aspettando dei fiori?

La vita privata della Guaccero è top secret, ma Jonathan lancia qua e là sempre dei pettegolezzi sul suo conto. Ecco quali sono state le sue ultime parole sul presunto ragazzo della conduttrice di Detto Fatto: “Manda questi fiori che è da un mese che aspetta!”. Bianca ci ha prima scherzato su, ma poi ha tenuto a precisare che non è impegnata sentimentalmente: “Puoi fare l’attore, sei bravo a recitare. Vorrebbe che mi fidanzassi. Tu hai i miei fidanzati immaginari nella testa. Non parlo della mia vita privata”.

Il tatuaggio di Bianca Guaccero dedicato alla figlia

Ma a incuriosire molto è stata la spiegazione che ha dato Bianca Guaccero su uno dei suoi tatuaggi: “C’è scritto ‘tatuni’ perché mia figlia, quando era più piccola, diceva così per dire ‘tanti auguri'”. Un dolce momento che si è aggiunto a un altro che ha visto protagonista Jonathan, il quale ha spiegato quali saranno i regali che farà ai suoi famigliari: “Ci ho pensato… Viviamo in una società frenetica, dedichiamo poche attenzioni alla mamma, ai parenti, per questo io ho deciso di regalare il mio tempo a chi mi vuole bene”.