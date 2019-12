Bianca Guaccero, calendario? “Solo per mio compagno”

Calendario nel futuro di Bianca Guaccero? Jonathan la punzecchia e lei dà una risposta precisa

La SuperClassifica di Jonathan Kashanian è sempre una miniera di gossip… e Bianca Guaccero lo sa bene! Lei è spesso la protagonista dei pettegolezzi dello stilista, che quest’oggi le ha chiesto se potrebbe mai spogliarsi per una nobile causa e la conduttrice gli ha dato una risposta precisa. È davvero irremovibile.

Perché Bianca Guaccero non si è mai mostrata senza vestiti? La conduttrice dà una spiegazione precisa

Bianca Guaccero non si è mai mostrata senza veli per un film o per un calendario. A Detto Fatto ha rivelato che non farà mai un calendario, anche se questo fosse realizzato per beneficenza: “È una questione di pudore. Non serve nel mio mestiere. Farei beneficenza in un altro modo”. Jonathan, dopo averla spinta a dire fuori dai denti cosa ne pensa del secondo figlio, ha aggiunto: “Questo pudore proviene dalla mia famiglia che mi ha impartito un’educazione iraniana. Poi non so come mi comporterò dopo il matrimonio e coi miei figli”.

Detto Fatto oggi: Bianca Guaccero e l’intimità col suo futuro compagno

La Guaccero ha alla fine tenuto a precisare che l’intimità va condivisa solo col proprio compagno (ma al momento è single): “Io credo che due fratelli possano essere diversi pur essendo nati nella stessa famiglia. La mia famiglia è sempre stata molto libera e tranquilla. Ho deciso io di non mostrare le mie parti intime, solo al mio compagno. C’è un limite tra la vita dello spettacolo e la vita privata. Poi mai dire mai. Se non l’ho fatto a vent’anni, perché lo dovrei fare a quaranta?”.