Bianca Guaccero, a bocca aperta dopo la rivelazione di Jonathan: lo scoop

Bianca Guaccero, la rivelazione di Jonathan Kashanian la lascia a bocca aperta: lo scoop

No, ciò che è successo oggi a Detto Fatto non si può non raccontare. Il siparietto tra Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian è stato troppo divertente e degno di nota. Ma cosa è successo? Come ogni giorno, l’esperto di stile ha presentato una delle sue Super Classifiche e oggi si parlava degli ex dei vip. L’elenco è stato bello ricco. Sono tante le celebrities italiane che sono state nominate, da Simona Izzo, passando per Stefano Bettarini, Francesco Totti sino ad arrivare a Barbara d’Urso. C’è stato anche qualche momento di imbarazzo, specialmente quando i due hanno toccato argomenti ‘particolari’, ma il momento più bello è stato decisamente quando Jonathan Kashanian ha fatto una rivelazione inaspettata sulla sua vita privata.

Bianca Guaccero racconta come il suo ex marito le chiese di sposarlo

Prima di arrivare a ciò, Jon ha chiesto a Bianca in che modo, il suo ex marito, le chiese di sposarlo. La Guaccero, prima ha tentato di sviare e poi ha ceduto: “È stato il giorno del mio compleanno, alle 3 di notte. Eravamo a casa di amici, siamo tornati da una cena e lui mi ha dato l’anello con la faccia di ‘un famoso gattino giapponese’ e mi ha detto: ‘Mi vuoi sposare?'”. E così l’argomento si è spostato sugli anelli. La conduttrice, dopo aver svelato di non amare particolarmente i gioielli, ha domandato a Kashanian se ne ha mai regalato uno ed è lì che è arrivata una grande rivelazione.

Jonathan Kashanian: la rivelazione che stupisce Bianca

Perché Jonathan ha confessato: “Io non posso dire quello che sto per dire, ma assolutamente si. Tra l’altro ti dirò di più: anche io ho nel cassetto un gioiello che era pronto, poco fa per una persona che se lo meritava tanto, ma che è rimasto lì dov’è perché non gliel’ho mai dato”. A quel punto Bianca, dopo essere rimasta a bocca aperta, ha urlato: “Scoop!”. Ma per chi era quel gioiello? Beh, è stata proprio la Guaccero a farlo intendere.

Il gioiello che Jonathan doveva regalare era per Bianca Atzei?

Molto probabilmente Jonathan doveva regalarlo a Bianca Atzei, sua grande amica con la quale ha rotto un po’ di tempo fa. Perché la conduttrice di Detto Fatto lo ha punto così: “Posso dirti una cosa? Potresti darlo ad un’altra Bianca!”, lui però pur avendo cambiato espressione non ne ha voluto dar conferma: “Non so di cosa stai parlando”, ha scherzato.