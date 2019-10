Bianca Guaccero a Detto Fatto: l’intervento in diretta su Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

A Detto Fatto, Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian, durante la puntata del 23 ottobre 2019, hanno parlato di diverse curiosità riguardanti alcuni vip. E, anche su Rai 2, si è tornati sul rumoroso scandalo che ha coinvolto Pamela Prati, il cosiddetto ‘Caso Mark Caltagirone’. A proposito del matrimonio fantasma mai celebrato della showgirl sarda ha detto la sua anche la conduttrice del programma del servizio pubblico, spezzando una lancia a favore di Pamela. Pure Jonathan ha espresso il suo pensiero. Ricordiamo che la vicenda denominata Prati-gate è rientrata nel dibattito televisivo, dopo le due recenti ospitate dell’ex star del Bagaglino a Non è l’Arena, talk condotto da Massimo Giletti su La7.

“Prati-gate? Faccio fatica ancora a crederci”

Tra una chiacchierata e un gossip, a Detto Fatto si è planati sul Prati-gate. A proposito: cosa ne pensa Bianca di Pamela? Vittima o carnefice? “Lei è una donna molto dolce, anche con le altre donne. Io l’ho conosciuta e faccio ancora fatica a credere che sia stata coinvolta in una cosa del genere” ha dichiarato la conduttrice, dando una ‘carezza’ alla showgirl sarda. Più tranchant Jonathan che, senza nominare specificatamente Pamela e parlando in generale di tutti gli attori della vicenda, ha sostenuto che a un certo punto la ricerca di successo e popolarità dovrebbe avere un freno. Superato il momento dedicato al caso Mark Caltagirone, c’è poi stato spazio per un curioso aneddoto professionale relativo alla Guaccero.

Bianca Giaccero e la rinuncia al film di Sergio Rubini

L’attrice ha svelato di non aver mai girato al cinema una scena senza veli. Una scelta ben precisa che le è anche costata la non partecipazione a una pellicola di un importante regista italiano che l’aveva richiesta. “Ho rinunciato a un film con Sergio Rubini per questo motivo”, ha narrato Bianca, ribadendo con convinzione la sua decisione a non posare svestita. Nemmeno artisticamente e nemmeno al cinema.