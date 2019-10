Detto Fatto, Bianca Guaccero piange per una sorpresa: cosa è successo

Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime. Per la conduttrice una sorpresa inaspettata

Momento molto emozionante oggi a Detto Fatto. Bianca Guaccero, la conduttrice del contenitore pomeridiano di Rai 2, è finita in lacrime. Verso la fine della puntata, come sempre, c’è lo spazio dedicato al gossip con Jonathan Kashanian. Oggi il tema principale era riservato ai fratelli che fanno parte del mondo dello spettacolo o che comunque sono molto conosciuti. La superclassifica è scorsa piacevolmente, tra sorrisi e qualche interessante chicca. Ma il momento sicuramente più bello è arrivato alla fine. Dopo aver elencato tutti fratelli che sono stati piazzati in classifica, Jonathan si è rivolto al regista e gli ha chiesto di mandare un messaggio per la Guaccero.

Detto Fatto, Bianca Guaccero e la sorpresa del fratello

Sul video è apparso il fratello di Bianca, un ragazzo dai capelli chiari di nome Domenico. “Ciao sorella, non te lo aspettavi vero? Volevo solo dirti che sono orgoglioso della donna che sei diventata, della tua carriera e della nipotina che mi hai dato – ha detto – Ricordo ancora che quando eravamo piccoli e volevi giocare a tutti i costi con noi e i cuginetti maschi e noi ti ostracizzavamo continuamente impedendoti di giocare con noi. La tua esuberanza è stata sempre presente nella nostra vita. Adesso invece conduci una trasmissione tutta tua, che dire? Un grandissimo traguardo! A presto e un bacio”. La sorpresa è stata a dir poco stupenda e Bianca Guaccero è giustamente scoppiata a piangere. La conduttrice di Detto Fatto ha poi spiegato che suo fratello è molto diverso da lei caratterialmente, che non vive in Italia ma ad Helsinki e che questo lo porta a vederlo solo 2 volte l’anno.

Jonathan Kashanian: “Bianca sei bella anche nelle tue fragilità”

Jonathan ha poi abbracciato Bianca e le ha detto: “Io non ti conosco da molto però volevo dirti una cosa: tu sei una donna forte, sicura di se’ e sprizzi energia positiva. Ma sei bella anche nelle tue fragilità, anche quando piangi”.