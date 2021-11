Bianca Gascoigne e il fidanzato Kris Boyson: crisi superata

Bianca Gascoigne in love. La figlia di Paul – ex calciatore della Lazio ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi – è stata beccata dai paparazzi del settimanale Nuovo a Roma, a cena col fidanzato Kris Boyson. Tra una portata e l’altra i due si sono mostrati più che mai complici e affiatati e si sono lasciati andare a baci appassionati e occhiate sensuali. La concorrente di Ballando con le Stelle 2021 è legata a Kris da un paio d’anni ma nell’ultimo periodo i due hanno vissuto una brutta crisi che li ha allontanati per un breve periodo.

Risolti i problemi e le incomprensioni Boyson, che lavora come personal trainer, ha raggiunto Bianca Gascoigne in Italia, dove la 35enne è impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Una sorpresa che Bibi, come la chiamano affettuosamente Milly Carlucci e Simone Di Pasquale, ha gradito molto. La Gascoigne ha conosciuto Kris grazie ad alcuni amici in comune.

La separazione – seppur momentanea – è avvenuta lo scorso febbraio. I diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito. Fonti vicino alla coppia hanno però parlato di impegni di lavoro e progetti che hanno allontanato Bianca Gascoigne e Kris Boyson. “Non riuscivano più a trascorrere del tempo insieme e hanno così deciso di dividere le loro strade. Non ci sono altre persone in mezzo”, ha spifferato un insider al The Sun.

Bianca Gascoigne tra amore e lavoro

A quanto pare a distanza di mesi Bianca e Kris hanno capito di amarsi ancora alla follia e hanno così deciso di dare una seconda chance alla loro storia d’amore che potrebbe sfociare anche in un matrimonio. La Gascoigne, 35 anni, non ha nascosto la voglia di sposarsi e mettere su famiglia. Boyson è molto conosciuto nella tv inglese per via della sua precedente relazione con la conduttrice Katie Price.

Pure Bianca Gascoigne è molto popolare nel Regno Unito: oltre a lavorare come modella è una star dei reality show. L’erede di Gazza ha vinto Love Island e Gladiators ed è stata una concorrente del Big Brother Vip, la versione inglese del Grande Fratello Vip. Bianca ha tentato inoltre di entrare a X Factor UK ma non è riuscita a superare i provini.