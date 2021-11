Bianca Gascoigne svela il suo disturbo: “Soffro di disformismo corporeo”

Bianca Gascoigne ha raccontato a Ballando con le Stelle un lato inedito della sua vita privata. Sempre molto solare e vivace la soubrette inglese ha ammesso di fare i conti tutti i giorni con un disturbo che le rende l’esistenza decisamente più complicata. La figlia di Paul Gascoigne – ex calciatore della Lazio visto anche all’Isola dei Famosi – ha confidato di soffrire di disformismo corporeo.

“È un disturbo che non mi fa vedere il mio fisico come lo vedono gli altri. Io vedo una versione di me stessa più grassa. Vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo”

Che cos’è il disformismo corporeo

Il disformismo corporeo è un disturbo che porta a non accettare il proprio fisico. La concorrente di Milly Carlucci ha confidato di non approvare il suo lato estetico. Bianca Gascoigne ha scarsa autostima, si vede brutta e inadeguata. Il sintomo principale di questo disturbo – conosciuto pure con il nome di dismorfofobia – è infatti l’eccessiva preoccupazione per alcuni difetti fisici minimi o totalmente assenti.

Preoccupazione che si concentra principalmente sulla pelle, sui capelli e sul naso, anche se qualsiasi parte del corpo può rappresentare il focus della preoccupazione. Bianca Gascoigne, ad esempio, ha affermato di non apprezzare molto le sue gambe che, al contrario, sono toniche e perfette.

Nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle la soubrette e modella inglese ha confessato che questa esperienza in Italia la sta aiutando a trovare maggiore fiducia in se stessa. La 35enne è stata prontamente supportata da Milly Carlucci, che le ha ribadito che è bellissima, e dai commentatori a bordo campo.

I complimenti a Bianca Gascoigne

La criminologa Roberta Bruzzone ha ringraziato Bianca Gascoigne per la sua testimonianza, che può essere d’aiuto per tante altre donne che guardano Ballando con le Stelle. Il giornalista e conduttore Alberto Matano si è invece complimentato con la concorrente dello show per il suo impegno.

Settimana dopo settimana Bianca Gascoigne – a detta del presentatore de La vita in diretta – sta imparando sia a ballare ma pure a parlare correttamente l’italiano. Un percorso più arduo per Bianca che, nonostante il suo disturbo, sembra più determinata che mai ad arrivare fino alla fine di questa avventura televisiva.