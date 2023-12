Bianca Berlinguer, nozze in fumo: “Perché non mi sposo più”

Bianca Berlinguer ospite per la prima volta a Verissimo. La giornalista, dopo aver trascorso una vita in Rai, ha traslocato a Mediaset con il suo talk Cartabianca. Con Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe che hanno segnato l’addio alla Tv di Stato, spiegando i motivi profondi che l’hanno spinta ad accettare le avances di Pier Silvio Berlusconi. Inoltre la Berlinguer ha raccontato perché, nonostante avesse annunciato che si sarebbe sposata con il compagno Luigi Manconi, dell’idea del matrimonio non ci sia più traccia nelle sue intenzioni.

Capitolo addio alla Rai. La giornalista ha sostenuto che da tempo non percepiva più il sostegno dei piani alti di Viale Mazzini. Non che qualcuno l’abbia mandata via, visto che infatti il talk era stato confermato su Rai Tre anche per il 2023/2024; il nocciolo della questione è che la conduttrice ha avuto il sentore che ci fosse meno fiducia nel suo progetto. Da qui la decisione di accettare la proposta del Biscione:

“Una decisione sofferta e pensata, non presa a cuor leggero. Quante notti insonni. Ho scelto di cambiare azienda. Motivo? Pesa anche l’allontanamento degli ultimi anni da parte dei vertici Rai da Cartabianca. Mi sono spesso sentita sola, con la sensazione che non si volesse investire sul programma, più sopportato che valorizzato. Quando mi sono resa conto che anche da parte dei nuovi vertici non sarebbe cambiato nulla rispetto al passato – non che volessero chiudere la trasmissione – ho capito che un ciclo si era chiuso”.

Senza dubbio a convincere la giornalista a cambiare aria è stata pure l’offerta economica di Mediaset. Si mormora che ‘Bianchina’, come direbbe il suo amico Mauro Corona, sia stata ricoperta d’oro da Pier Silvio Berlusconi.

Spazio poi al tema nozze: prima della seconda ondata Covid lei stessa aveva reso noto cha aveva preso la decisione di sposarsi. Infatti erano pure state realizzate le partecipazioni. Peccato che del matrimonio non se ne sia più saputo nulla. Perché? Perché semplicemente non c’è stata alcuna festa di nozze. E pare che non ci sarà nemmeno a breve: