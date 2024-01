Bianca Berlinguer, l’indiscrezione: “Fa piangere i parrucchieri”

Dopo che Striscia la notizia ha fatto scoppiare il caso Bianca Berlinguer, mandando alcuni fuorionda, Il Foglio ha lanciato altre indiscrezioni su ciò che accade dietro le quinte.

Secondo il quotidiano ,ci sarebbe molta tensione nel backstage della trasmissione Prima di lunedì. Si mormora che la conduttrice “abbia fatto piangere i parrucchieri” e che non tratti molto bene i giornalisti della redazione: “Parrucchieri a un passo dalla pensione vengono dileggiati e piangono a causa sua, una classe di giornalisti, formata e lanciata dal direttore del TGcom 24, Paolo Liguori, viene trattata come fosse una squadra di imbecilli“.

Il Foglio sottolinea anche come, nonostante gli ascolti sono più bassi delle aspettative, la Berlinguer riesce comunque ad ottenere ciò che vuole, decidendo gli argomenti da trattare e gli ospiti da invitare, come, ad esempio, Mauro Corona.

“A Berlinguer è stato permesso di invitare per due giorni di seguito, anche nel preserale, lo scrittore con la fiaschetta, Corona. Giovedì sera, prima che Ricci ce la mostrasse in uno dei suoi momenti di nobiltà, aveva ospite Mario Giordano, che si è sacrificato, rotolato per terra con Renzi“.

Inoltre, si mormora che il contratto della conduttrice sia “inespugnabile“, Pier Silvio Berlusconi le ha offerto una cifra da capogiro (600mila euro) per trascinarla a Mediaset. Oltre a ciò, sembra che Bianca sia riuscita a portare con sè un’autrice, un’assistente e anche il vicedirettore del Tg3, Giuliano Giubilei. Grazie a lei, i tre hanno avuto un buon contratto nell’azienda berlusconiana.

I fuorionda di Striscia la notizia e le scuse della conduttrice

Qualche giorno fa, il tg satirico ha mandato dei fuorionda della trasmissione Prima di domani, iniziata l’8 gennaio e condotta dalla Berlinguer. Nei video, la conduttrice è molto arrabbiata per “la scarsa qualità dei pezzi” e sottolinea quanto “facciano pena“.

Dalla sua reazione infuriata, si nota come metta in dubbio il lavoro di autori e giornalisti e, ad un certo punto, minaccia anche di voler mollare tutto e andarsene.

Dopo la puntata del tg satirico, sono arrivate le scuse da parte della conduttrice. Ha voluto precisare come non voleva minimizzare il lavoro della redazione e ha sottolineato quanto l’apprezzi. Ha aggiunto anche che nella nuova azienda si trova bene. Ovviamente delle scuse dovute e che molti, soprattutto i politici di destra, non hanno accettato. Ora c’è lo scoop che ha lanciato Il Foglio e non si esclude la possibilità che Striscia possa avere altri fuorionda.