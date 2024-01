Bianca Berlinguer furiosa: il fuorionda di Striscia la notizia

Dopo il caso Giambruno, Striscia la notizia manda nuovi fuorionda, ma questa volta con un’altra protagonista: Bianca Berlinguer. I video riguardano la trasmissione Prima di domani, iniziata da pochi giorni.

Si nota come la conduttrice sia spazientita, tanto da minacciare gli autori di andarsene. “I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente”. E poi dice ancora: “Questi i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita…Non sto scherzando, e che me frega”.

❗️CLAMOROSO FUORIONDA DI #BIANCABERLINGUER❗️

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

La conduttrice è stufa di questa situazione, è quasi disgustata dai pezzi che vanno in onda. Non si capisce bene cosa l’abbia fatta infuriare così tanto, ma il suo sfogo è rivolto agli autori. Non è la prima volta che emergono problemi con l’azienda, poiché proprio lei in passato aveva affermato di doversi abituare alla Mediaset e alle nuove regole. Ma in questi video emerge una parte di lei mai vista prima: ciò che le preme è la qualità della trasmissione, altrimenti è pronta ad abbandonare.

Prima di domani e il passaggio a Mediaset

Da settembre 2023 la Berlinguer ha iniziato la stagione televisiva in una nuova rete: la Mediaset. Ha spiegato, recentemente, di non trovarsi più bene in Rai. Dopo i tanti cambiamenti avvenuti alle reti del servizio pubblico, dovute soprattutto al nuovo governo. Alcuni conduttori, come Bianca e Lucia Annunziata, hanno deciso di dare le proprie dimissioni.

La Berlinguer ha anche confidato a Silvia Toffanin che la sua trasmissione, Carta Bianca, era già stata confermata per l’anno 2023/2024, ma è stata lei stessa ad abbandonare la Rai, poiché le sue idee non combaciavano più con quelle del posto in cui lavorava. Per questo ha deciso di andare in Mediaset e Pier Silvio Berlusconi sicuramente le ha fatto una proposta allettante. Innanzitutto la sua trasmissione non ha subito grandi variazioni, se non per il cambio canale, è infatti passata per ovvie ragioni a Rete 4 e per il nome, leggermente modificato: È sempre carta bianca.

Secondo un’indiscrezione di Dagospia, la giornalista è stata convinta da Pier Silvio, grazie anche alla cifra da capogiro che le è stata offerta: 600mila euro. Oltre a ciò, sembra che la Berlinguer sia riuscita a portare con sè alcuni suoi collaboratori di Rai 3 e a farli assumere con contratto a tempo indeterminato.

Poi, dall’8 gennaio, alla conduttrice è stato dato un ulteriore programma: Prima di domani, che va a sostituire Stasera Italia di Nicola Porro. Nonostante dunque sembra che la Berlinguer venga trattata con i guanti, c’è qualcosa che non le piace tanto da farla infuriare e minacciare di mollare tutto e andare via.