Bianca Balti, video pre-chemio divide i social: “ridicola”

La vita di Bianca Balti è stata attraversata da un improvviso lampo di luce incontrollabile: la malattia. La top model, infatti, lo scorso 15 settembre aveva annunciato sui suoi canali social di avere scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio e che da lì a poco sarebbe stata operata d’urgenza.

L’annuncio, di per sé preoccupante, era rimbalzato ovunque sul web e aveva stupito, ma aveva stupito non tanto per la notizia del tumore, quanto per l’approccio che la stessa Bianca aveva mostrato sin da subito. La modella si era mostrata sorridente, piena di energie nonostante la delicata situazione e soprattutto speranzosa. Un messaggio di grande forza che aveva sorpreso in positivo tutti i suoi fan, commossi dalle sue parole e pieni di ottimismo per lei.

Oggi, lunedì 14 ottobre 2024, Bianca Balti ha fatto un altro grande gesto: condividere su tutti i suoi social l’inizio della chemioterapia: capelli corti, cicatrici, un percorso tutto da vivere. In tutto questo racconto di vita, Bianca non si è mai sottratta alla sua personalità e anche per questa importante occasione ha scelto la via che più la rappresenta: la condivisione.

Bianca Balti abbraccia la chemio con un TikTok e cicatrici

Il suo spirito ottimista non l’ha mai abbandonata, neanche in questo momento difficile. Bianca Balti ha superato la prima operazione e oggi ha iniziato le cure chemioterapiche, normale prassi per chi sta affrontando la convivenza con un tumore. Eppure, nonostante la reale delicatezza del momento, la top model è riuscita, ancora una volta, a coinvolgere e a strappare un sorriso.

L’ultima mossa social? Condividere scatti in bianco e nero su Instagram del suo nuovo look cortissimo, lei in topless e cicatrici, segni dell’intervento, in bella mostra. Non solo, perché per abbracciare le generazioni più giovani, Bianca ha scelto di registrare un TikTok in tendenza con tanto di transizione più che perfetta. Dai capelli lunghissimi ai capelli extra corti e lei, come sempre, bellissima.

Su Instagram le foto hanno raccolto un enorme consenso e la pioggia di commenti di supporto è stata inevitabile. Bianca è molto chiara nel suo messaggio: “One step at the time – la vita è bella“, ha scritto sotto le foto che la ritraggono sorridente nonostante le cicatrici e i cambiamenti. Anche il TikTok è andato viralissimo: quasi 30 mila visualizzazioni e più di 200 commenti. Insomma, Bianca è sempre in trend, anche nelle difficoltà.

Il web la appoggia, ma gli haters no: le reazioni

Qualcuno, in tutto questo ottimismo, ci legge del “ridicolo“. Su X, ad esempio, qualche utente non trova molto “adatto” questo suo comportamento e lo descrive come “ridicolo“, come se la modella stesse spingendo un po’ troppo sull’ostentazione.

Personalmente credo sembri ridicola. Lei sta sfruttando eccessivamente il cancro e si sta comportando in modo inappropriato in ospedale.

I pareri possono essere discordanti e forse sono gli haters a parlare, ma Bianca sta facendo qualcosa di molto importante: normalizzare la malattia e offrire coraggio a chi, come lei, sta vivendo questo momento.