Bianca Balti ha un cancro alle ovaie: “Mi aspetta un lungo viaggio”

Bianca Balti ha un tumore alle ovaie. Di recente, la modella ha rivelato in un post su Instagram di essere stata ricoverata domenica scorsa a causa di dolori addominali sospetti, che si sono poi rivelati essere un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata quindi sottoposta a un intervento d’urgenza che, fortunatamente, ha avuto esito positivo. Tuttavia, dovrà affrontare ulteriori trattamenti, tra cui la chemioterapia, come menzionato da lei stessa:

Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove, lol).

Per Bianca, è stata una settimana particolarmente difficile, ma l’ha affrontata con una forza e una positività straordinarie. La modella ha deciso di aspettare diversi giorni prima di rivelare la notizia. Ora che l’operazione è conclusa, ha condiviso con i suoi follower le varie tappe del suo percorso post-operatorio: dalla sua prima passeggiata dopo l’intervento, ai selfie con le infermiere e i medici, fino alle foto con amici e familiari che le sono stati accanto. Ha anche postato video dal letto d’ospedale inviati ai suoi cari, tra cui uno dove la si vede mangiare il primo cibo solido mangiato dopo sei giorni, mostrando con grande felicità il momento in cui ha addentato un hamburger.

In tutte le foto e i video condivisi, Bianca Balti è apparsa con un grande sorriso, dimostrando di affrontare la situazione con un’energia incredibilmente positiva. La 40enne originaria di Lodi ha raccontato di essersi trovata molto bene in ospedale e di essere sicura di poter superare la malattia, esprimendo gratitudine per le eccellenti cure ricevute e per i miglioramenti già visibili dopo l’intervento. Bianca è decisa a combattere con tutte le sue forze, non solo per se stessa, ma anche per i suoi cari e le sue due figlie, e sembra determinata a non lasciarsi abbattere. Ecco le sue parole:

Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita.

Bianca Balti operata per un tumore alle ovaie: il supporto sui social

Bianca Balti ha subito ricevuto un’onda di messaggi di supporto dai suoi seguaci, che le hanno augurato una pronta guarigione e lodato la straordinaria attitudine e forza che sta dimostrando. Anche molti personaggi noti hanno lasciato commenti d’affetto al post della top model, tra cui Giulia Salemi, Beatrice Valli, Levante, Valentina Ferragni, Elisabetta Gregoraci, Paola Turani e tanti altri. Il messaggio più toccante è stato quello della figlia Matilde Lucini, che ha condiviso una foto della madre sorridente con il camice e la flebo, accompagnata dalla didascalia: “Sei sempre stata la donna più forte che conosca”.

Bianca dovrà affrontare ancora un lungo cammino per superare la malattia, dove sicuramente sarà circondata dall’immenso amore dei suoi affetti più cari. Da parte di GossipeTv, le auguriamo una pronta e completa guarigione.