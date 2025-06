Bianca Balti smonta Fedez con 3 parole, ecco quali: attacco durissimo

Bianca Balti, top model lodigiana dall’eloquio tanto simpatico quanto schietto, si è scagliata contro Fedez nelle scorse ore. E lo ha fatto nel suo stile diretto. I due si sono anche incrociati nei mesi scorsi durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Lei co-conduceva al fianco di Carlo Conti, lui era sul palco con il brano ‘Battito’. In quell’occasione, però, non si è notato alcun attrito tra il cantante e la modella. Normale, non era certo quello l’ambiente giusto per esprimere pareri personali. A distanza di quasi 4 mesi da quell’episodio, a sorpresa la Balti ha lasciato intendere a chiarissime lettere che cosa pensa del rapper. E no, pare proprio che non lo stimi, per usare un eufemismo.

Bianca Balti smonta Fedez: “Il peggio lui”

“Il peggio lui”. Sono queste le tre parole secche usate dalla Balti per descrivere Fedez. Un attacco tanto stringato quanto duro e netto arrivato a commento di un post pubblicato su Instagram dal quotidiano La Repubblica. In particolare, il post in questione parlava dell’intervento, che tanto ha fatto discutere, dell’ex marito di Chiara Ferragni al congresso dei giovani di Forza Italia.

Negli anni scorsi Fedez ha criticato in svariate occasioni il partito azzurro fondato da Silvio Berlusconi. Adesso, invece, diventa un protagonista delle sue convention, seppur si affretta a dire che lo fa non perché abbia abbracciato le cause di Forza Italia, ma perché non vuole rifiutare il confronto con chi la pensa diversamente. Sicuramente Bianca Balti la pensa in modo assai diverso da lui. E infatti gli ha rifilato una stoccata pesante.

Tra l’altro, quel “il peggio lui” sembra proprio una critica personale e non legata tanto al fatto relativo allo specifico caso della partecipazione del rapper al congresso di Forza Italia. Da sottolineare anche che il commento della top model ha innescato diverse reazioni, con molti utenti che hanno dichiarato di trovarsi d’accordo con lei. In questi giorni sono stati tante anche le persone che hanno giudicato l’atteggiamento del cantante ondivago e poco coerente. Per il momento Fedez ha preferito non replicare alla top model.