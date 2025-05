Bianca Balti, parole forti: “Pensavo di morire”, come sta oggi

La notizia della malattia di Bianca Balti è stata un fulmine a ciel sereno per tutti. Nonostante la modella abbia ironizzato sulle sue condizioni di salute, i fan si sono preoccupati e non hanno perso occasione di supportarla e sostenerla in questi lunghi otto mesi. Oggi, a distanza di tempo, è tornata a parlarne, rassicurando i follower.

Bianca Balti, il messaggio toccante sui social

Bianca Balti non ha mai ridicolizzato la sua malattia; anzi, ha sempre cercato di parlarne a cuore aperto, senza filtri, aggiornando costantemente i fan. La sua presenza a Sanremo 2025 è stato un esempio, e oggi, a distanza di 8 mesi dall’annuncio della malattia, ha pubblicato un messaggio toccante sui social, accompagnato da foto che simboleggiano la rinascita: “Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue. A settembre pensavo che sarei morto”.

Ha poi scritto: “Poi ho capito che sarei sopravvissuto ma ho pensato che la mia carriera fosse finita per sempre”. Oggi, invece, la modella si sente fortunata e grata per come sono andate le cose.

Come sta oggi

Sono passati otto mesi da quando Bianca Balti ha annunciato al pubblico la sua malattia e da quel momento è iniziata per lei una nuova vita, fatta di operazioni, terapie e alti e bassi che l’hanno messa a dura prova. Oggi, la modella si mostra con i capelli ricresciuti e uno sguardo sereno, tipico di chi ce l’ha fatta.

Dovrà sottoporsi a continui controlli ma per adesso il peggio è passato. Per lei è il momento di voltare pagina e intraprendere un nuovo capitolo della sua vita.

La malattia di Bianca Balti

A settembre 2024 Bianca Balti ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio, una delle forme più difficili da curare. Già nel 2022 la modella si era sottoposta a una mastectomia bilaterale per prevenire il rischio di cancro al seno, essendo portatrice della mutazione BRCA. Inoltre, aveva accennato all’intenzione di rimuovere anche le ovaie, ma il la malattia l’ha anticipata. Ha scoperto di essere malata quando, a causa di dolori addominali, è andata al pronto soccorso, senza, però, aspettarsi il triste epilogo.

Una volta ottenuti i risultati, la modella si è sottoposta a un intervento per rimuovere la massa tumorale, per poi iniziare un lungo ciclo di chemioterapia, che ha causato la caduta di capelli. Infatti, i tumori ovarici al terzo stadio prevedono la rimozione della neoplasia, che può includere l’asportazione delle ovaie, delle tube e, quando necessario, dei tessuti circostanti già coinvolti dal tumore.