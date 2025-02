Carlo Conti ‘incenerito’ da Bianca Balti. L’errore del conduttore

Bianca Balti sta facendo impazzire il pubblico italiano con la sua bellezza all’Ariston accanto a Carlo Conti che l’ha scelta come co-conduttrice nella seconda serata di Sanremo 2025. La modella ha fatto molto parlare di lei negli ultimi mesi a causa del tumore ovarico che sta combattendo.

Oggi, durante la conferenza stampa, ha riferito di non voler parlare del male che sta vivendo ma di omaggiare la vita. Sembra, però, che il suo collega non abbia compreso le sue volontà e sui social si è innescata una polemica contro il direttore artistico che sta diventando virale.

Polemica social contro Carlo Conti

Fin dall’inizio della seconda serata di Sanremo, Carlo Conti non ha esitato a fare riferimento al fatto che Bianca Balti stia combattendo contro un tumore ovarico nonostante la diretta interessata abbia detto più volte di non volerne parlare in diretta. A tal proposito, il direttore artistico è finito nel mirino del web, scatenando una polemica su X.

Secondo gli utenti più attenti, quando il conduttore ha presentato la sua collega, affermando che la co-conduttrice deve essere da esempio per tutti vista la sua forza, lei stessa lo avrebbe incenerito con lo sguardo, alludendo al fatto di non voler fare riferimento alla malattia. Invece, più volte Carlo Conti ha alluso al male, mettendo in imbarazzo la giovane modella.

lo sguardo che ha lanciato Bianca Balti a Conti quando le ha detto che deve essere un esempio forte. lo ha tipo incenerito. giustamente.#Sanremo2025 — temperamentofreddo (@temperamentofre) February 12, 2025

Addirittura c’è chi lancia un appello sui social, pregando che l’anno prossimo non sia Carlo Conti il direttore artistico.

Bianca Balti vuole divertirsi e essere spensierata, e Carlo Co deve sempre iniziare a parlare della sua malattia con st aria da pietismo. GESÙ LIBERACI DA QUESTO MALE PER L’ANNO PROSSIMO#Sanremo2025 — Anima Brigante 🌙 Fan Account (@anima_brigante) February 12, 2025

Il gesto di Bianca Balti

Bianca Balti si è mostrata senza filtri e soprattutto senza parrucca. Così, indossando una serie di vestiti eleganti e stilosi, la modella ha scelto di scendere le scale dell’Ariston senza capelli, invitando a vedere la bellezza autentica. Non finge, non ne ha bisogno, il suo sorriso convince e lo ha fatto fin dal primo minuto, facendo riflettere il pubblico e lanciando un messaggio collettivo e universale che resterà eterno. La co-conduttrice non ha voglia di piangersi addosso, anzi, ride alla vita, sbeffeggiando il male che sta combattendo e farà di tutto per sconfiggerlo.