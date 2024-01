Bianca Balti innamorata: chi è l’uomo misterioso, amico di Di Caprio

Bianca Balti ha una nuova fiamma. Su Instagram ha presentato il nuovo compagno, attraverso uno scatto. La modella è a St. Barths insieme alla figlia e al suo nuovo partner.

Si chiama Helly Nahmad, ha 46 anni ed è un mercante e collezionista d’arte americano. Bianca è andata in vacanza con lui e la sua secondogenita, Mia, di 8 anni. Nessuna traccia di Matilde, la figlia avuta con Christian Lucidi, di 17 anni. La modella ha fatto una tenera dedica al compagno e alle persone presenti con lei in questi gironi, scrivendo: “I love you“.

Ultimamente la Balti è molto riservata sulle questioni di cuore. Dopo il matrimonio lampo con Matthew McRea, da cui ha avuto Mia, ha deciso di dire basta agli uomini del mondo dello spettacolo. Nel 2019 la modella ha avuto una relazione con Salim, un imprenditore, molto riservato.

Poi la storia è finita ed ora Bianca ha fatto conoscere ai suoi follower il suo uomo attuale: Helly. Anche in questo caso il partner non appartiene al mondo dello spettacolo ma è un amico di Leonardo Di Caprio.

Le confessioni a Belve

A marzo scorso, la modella si è raccontata da Francesca Fagnani, facendo delle confessioni inaspettate. Ha parlato di temi importanti, come la droga e la conseguente dipendenza. Soprattutto ha rivelato di essere stata vittima di uno stupro a 18 anni. Bianca ha raccontato che quel giorno era ad un rave ed aveva fatto uso di droghe. Un ragazzo ha approfittato di lei, mentre non era lucida. A distanza di anni lo ha rincontrato per caso e lì ha sentito “di normalizzare la cosa“, come per liberarsene definitivamente.

Ha confessato anche la sua dipendenza, ha provato di tutto, anche gli oppiacei. Ha rivelato di aver smesso dopo aver toccato il fondo. La depressione è ciò che in un certo senso l’ha aiutata a rinsavire e a dire basta.

In quell’occasione la Balti ha parlato anche del rapporto che ha con sua figlia Matilde. Ha spiegato di aver sofferto molto quando la bambina decise di andare a vivere con il padre a Los Angeles invece che con lei. Con il tempo ha capito che sua figlia cercava solo stabilità e lei, in quel momento, non poteva dargliela, a causa anche del suo lavoro.

Poi con la Fagnani ha parlato anche delle sue relazioni e ha rivelato che dopo Matthew non ha più avuto una storia importante (non menzionando Salim), magari Helly è quello giusto.