Bianca Balti, il ritorno a casa dopo l’operazione: cosa l’aspetta ora

La supermodella Bianca Balti ha recentemente scoperto di avere un tumore ovarico. La notizia è stata condivisa con i suoi fan con un post pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram ufficiale. In questo la si vedeva sul letto di un ospedale in seguito ad un’operazione. Nelle ultime ore Bianca è tornata a casa e ha voluto rispondere ai tantissimi messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni e condividere le parole del suo medico con i suoi follower. Adesso l’attenderà, come dichiarato da lei stessa, un lungo cammino. Scopriamo meglio tutti i dettagli.

Il ritorno a casa di Bianca Balti dopo l’operazione

Bianca Balti ha il cancro. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post pubblicato su Instagram pochi giorni fa. La modella si è difatti mostrata sui social mentre era in ospedale, rivelando ai suoi follower di aver scoperto un tumore ovarico e di aver dovuto affrontare un delicato intervento. Nonostante il periodo difficile che sta affrontando, Bianca si è mostrata ottimista. Ieri è finalmente tornata a casa dall’ospedale e, nuovamente, ha voluto condividere il momento con i suoi fan. Lo ha fatto con delle stories pubblicate sul social in cui ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato vicinanza e solidarietà in questi giorni così complicati. Ora con lei ci sono anche i suoi genitori.

La supermodella ha voluto condividere con i suoi follower anche le parole del suo medico. Queste l’hanno fatta piangere. Nello specifico questo le ha detto che “c’è una differenza tra il dolore e le paura”. La frase è stata condivisa da Bianca insieme ad uno scatto in cui la si vede sul letto d’ospedale proprio in compagnia del medico, da lei definito come un angelo in incognito.

Di seguito la foto postata da Balti nelle storie di Instagram:

La scoperta del tumore

Nel post pubblicato qualche giorno fa per annunciare la sua malattia, Bianca ha condiviso la paura ed il dolore provati al momento della scoperta del tumore. Tuttavia la modella ha voluto anche sottolineare come non abbia mai perso la speranza, la forza e la voglia di ridere. Per lei è stato fondamentale l’amore ricevuto dalle persone che ha accanto. Balti ha anche aggiunto che, nonostante l’aspetti un lungo percorso, è convinta che riuscirà a sconfiggere la malattia.