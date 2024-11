Bianca Balti ha rasato i capelli a zero, video virale dopo la chemio

Poco fa la top model Bianca Balti ha pubblicato un nuovo video sui social dopo la diagnosi di tumore alle ovaie. Come sappiamo, la modella si è mostrata sin da subito forte e pronta ad affrontare questa battaglia, che prevede anche la chemioterapia.

Ed è così che Bianca Balti ha voluto condividere con i follower ogni momento di questo difficile percorso, a partire dal momento della diagnosi, alla cicatrice sulla pancia e al taglio di capelli: nei giorni scorsi si è mostrata con un meraviglioso pixie-cut che ha da subito generato un nuovo trend.

Forte, bella e coraggiosa, Bianca Balti ha deciso di fronteggiare tutto questo a testa alta, come è giusto che sia. Poche ore fa su TikTok ha pubblicato un video in cui per la prima volta si mostra totalmente calva, con una didascalia che dimostra ancora una volta la sua risolutezza in questa battaglia ostica che nessuno si augurerebbe mai di dover affrontare.

Bianca Balti, la clip su TikTok fa il giro del web

Il video è diventato virale sin da subito, soprattutto per la didascalia: “Once a bad b**ch… always a bad bitch“, che tradotto in italiano significa: “Una volta una stron*a… sempre una stro**a“. In tutto ciò, come sottofondo appare una canzone di un film Disney. Insomma, tanta stima per Bianca Balti, che ogni volta riesce a infondere forza e audacia a chi la segue e soprattutto, a chi come lei sta facendo fronte alla malattia.

Prima i capelli cortissimi, poi rasata completamente: Bianca Balti è sempre bellissima e in questo nuovo look splende più che mai nonostante tutto quello che purtroppo sta vivendo. Di certo il suo percorso è solo all’inizio, ma la modella ha certamente la stoffa per affrontare tutto con estrema positività. E poi ci sono i follower, che hanno riempito di commenti d’affetto i suoi ultimi post con frasi motivazionali e di vicinanza, un supporto non da poco per una star amatissima come lei!

Bianca Balti ha scoperto di avere un tumore alle ovaie solo un mese fa, quando dopo un dolore lancinante alla pancia si è recata in ospedale, dove i medici hanno deciso di operarla in modo urgente. La modella ha scoperto nel 2022 grazie a un test del DNA di avere una mutazione genetica che la espone ad un rischio maggiore di tumore rispetto alla norma della popolazione.