Bianca Balti aggiorna i fans sul suo stato: il dettaglio sui capelli

Non si è mai nascosta o tirata indietro, ha accettato la malattia a testa alta ed ha condiviso passo dopo passo le sue condizioni di salute con i suoi fans. La modella Bianca Balti è una donna unica, un esempio per milioni di persone che si trovano nella sua stessa situazione che, però, non hanno il suo stesso coraggio. A distanza di mesi, ha tenuto ad aggiornare i followers, pubblicando una foto che ha fatto sorridere molti. Sembra che per lei sia arrivato il momento di rinascere, iniziando dai capelli.

Bianca Balti e i capelli che crescono

“Hair update“, vale a dire aggiornamento capelli, così ha scritto Bianca Balti sotto ad una foto in cui mostra i suoi nuovi capelli. E lo ha fatto con tutta la semplicità e naturalezza che la contraddistinguono e la rendono speciale. La sua chioma sta tornando in una veste diversa, almeno per adesso. Infatti, attualmente il colore è cambiato e sono cresciuti molti peli bianchi rispetto a prima. Ma questo alla modella poco importa. Nella foto appare serena e tranquilla, felice finalmente di essere sulla strada giusta, quella della guarigione.

Come sta la modella

Non è ancora terminata la terapia verso la rinascita ma Bianca Balti sta conquistando la meta con determinazione e coraggio, giorno dopo giorno. Il suo percorso verso la guarigione dal cancro ovarico è passato ad una nuova fase, quella della terapia con con gli inibitori PARP. Qualche settimana fa, infatti, la modella aveva annunciato di doversi fermare per un periodo poiché il dottore avrebbe dovuto controllare il suo stato di salute per modificare i dosaggi.

Il tumore di Bianca Balti

Sono passati poco più che sei mesi da quando Bianca Balti ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio. Un forte dolore addominale l’ha portata al pronto soccorso e lì le è stata fatta la diagnosi. Poco dopo è stata operata per rimuovere il cancro e un mese dalla scoperta ha iniziato il ciclo di chemioterapia.

Sui social non ha mai nascosto nulla, i fans sono stati sempre aggiornati sulla situazione e l’hanno supportata e sostenuta fin dal primo momento senza mai metterla in imbarazzo. Allo stesso modo ha fatto e sta facendo lei e ne è stata una prova la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 come co-conduttrice: senza veli, rasata ma con un sorriso strepitoso da fare invidia al mondo, simbolo della sua bellezza interiore ed esteriore. I fans non vedono l’ora di rivederla sulle passerelle e continuano a fare il tifo per lei.